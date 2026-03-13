Новітній протиповітряний "купол" Michelangelo спершу випробують в Україні, – Breaking Defense

В Україні планують протестувати новітній "купол" проти повітряних атак Michelangelo до кінця 2026 року. Результати випробування можуть стати основою сертифікації системи за стандартами НАТО.

Про плани розповів керівник італійської оборонної компанії Leonardo Роберто Чінголані, передає Breaking Defense.

В чому особливість новітнього "купола"?

Як розповів Чінголані, зараз виробляють перший компонент системи Michelangelo. Планується, що його протестують в реальних умовах в Україні. Це може показати ефективність "купола" у боротьбі з сучасними загрозами.

Компанія запевняє, що новітня система призначена для перехоплення, відстеження та знищення різних повітряних цілей. Зокрема, це стосується балістики, гіперзвукових ракет, масованих нальотів БпЛА та цілей, що летять на низьких висотах.

Ключовим елементом, як пояснив Чінголані, є модуль МС5. Загалом система дозволяє обороняти межі "мертвої зони" довжиною 10 – 15 кілометрів від атак різними цілями.

До того ж комплекс служить для з'єднання радарів, артилерійських батарей, супутників та засобів боротьби з дронами.

Цей масив обладнання "мертвої зони" можна розширювати скільки завгодно, якщо у вас є всі платформи, програмне забезпечення, електроніка та засоби керування цими машинами,

– додав директор компанії.

У Leonardo зазначили, що новою ППО вже зацікавилися близько 20 країн.

У 2027 році Michelangelo планують випробувати, зкорема, на здатність перехоплювати балістичні ракети. Вже до 2030 року систему можуть повністю інтегрувати в НАТО та ЄС.

