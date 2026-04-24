Естонія вважає заяви про напад Росії дезінформацією, – джерела
- Естонія вважає заяви про можливе російське вторгнення дезінформацією, не бачить безпосередньої загрози, але уважно стежить за ситуацією на кордоні.
- Естонія має досвід у протидії гібридним загрозам з 2007 року і працює над зміцненням захисту та спростуванням дестабілізуючих наративів.
Реакція Естонії на заяви про можливе російське вторгнення – включно із загрозами на суходолі, атаками дронів, ракетними інцидентами, гібридними діями, пропагандою та провокаціями в районі Нарви – полягає в тому, що безпосередньої загрози немає.
Водночас влада країни повністю усвідомлює, що відбувається по той бік кордону з Росією, і постійно відстежує ситуацію, повідомило джерело 24 Каналу з-поміж офіційних органів Естонії.
Дивіться також Росія готує удар по країнах Балтії? Єврокомісар Кубілюс про нову війну, українські ракети та "Стіну дронів"
Наскільки Естонія готова до російської агресії?
Нещодавні повідомлення в медіа розглядаються в Естонії як дезінформація, зазначило джерело.
Зверніть увагу! Мовиться не про заперечення існування загроз, а про те, що Естонія добре знає свого сусіда, розуміє середовище і наразі не бачить нічого, що свідчило б про безпосередню небезпеку.
Гібридні загрози – це те, з чим Естонія має справу вже тривалий час, особливо з 2007 року, коли вона стала однією з перших країн Європи, що зіткнулися з російськими гібридними атаками. Цей досвід допоміг сформувати сильну й послідовну спроможність реагування, зокрема у сфері протидії дезінформації.
Робота триває і часто залишається непомітною, але включає зміцнення захисту, регулярні пояснення ситуації та спростування наративів, спрямованих на дестабілізацію суспільства, додав співрозмовник.
Щодо ситуації в прикордонному з Росією місті Нарва, де переважна більшість населення є етнічними росіянами, – вона є незмінною від початку повномасштабної війни в Україні.
Те, що відбувається зараз, не вважається новою реальністю на місці, а радше хвилею підвищеної уваги та інформаційного тиску з-за кордону.
Росія зацікавлена у посиленні страху та невизначеності, тоді як Естонія зберігає спокій і не розглядає такі сигнали як доказ нової загрози, додає джерело.
Що відомо про загрозу Естонії?
- Навесні 2026 року російські телеграм-канали почали поширювати ідею вигаданої держави "Нарвська народна республіка".
- Єврокомісар Андрюс Кубілюс заявив, що Росія зберігає воєнний потенціал і продовжує розвивати військову інфраструктуру поблизу кордонів ЄС, яка становить потенційну загрозу.