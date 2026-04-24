Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Military 24 Зброя і технології Естонія вважає заяви про напад Росії дезінформацією, – джерела
24 квітня, 09:19
2

Лев Шевченко
Основні тези
  • Естонія вважає заяви про можливе російське вторгнення дезінформацією, не бачить безпосередньої загрози, але уважно стежить за ситуацією на кордоні.
  • Естонія має досвід у протидії гібридним загрозам з 2007 року і працює над зміцненням захисту та спростуванням дестабілізуючих наративів.
Слухати новину 01:15 хв

Реакція Естонії на заяви про можливе російське вторгнення – включно із загрозами на суходолі, атаками дронів, ракетними інцидентами, гібридними діями, пропагандою та провокаціями в районі Нарви – полягає в тому, що безпосередньої загрози немає.

Водночас влада країни повністю усвідомлює, що відбувається по той бік кордону з Росією, і постійно відстежує ситуацію, повідомило джерело 24 Каналу з-поміж офіційних органів Естонії. 

Наскільки Естонія готова до російської агресії?

Нещодавні повідомлення в медіа розглядаються в Естонії як дезінформація, зазначило джерело. 

Зверніть увагу! Мовиться не про заперечення існування загроз, а про те, що Естонія добре знає свого сусіда, розуміє середовище і наразі не бачить нічого, що свідчило б про безпосередню небезпеку.

Гібридні загрози – це те, з чим Естонія має справу вже тривалий час, особливо з 2007 року, коли вона стала однією з перших країн Європи, що зіткнулися з російськими гібридними атаками. Цей досвід допоміг сформувати сильну й послідовну спроможність реагування, зокрема у сфері протидії дезінформації. 

Робота триває і часто залишається непомітною, але включає зміцнення захисту, регулярні пояснення ситуації та спростування наративів, спрямованих на дестабілізацію суспільства, додав співрозмовник.

Щодо ситуації в прикордонному з Росією місті Нарва, де переважна більшість населення є етнічними росіянами, – вона є незмінною від початку повномасштабної війни в Україні. 

Те, що відбувається зараз, не вважається новою реальністю на місці, а радше хвилею підвищеної уваги та інформаційного тиску з-за кордону. 

Росія зацікавлена у посиленні страху та невизначеності, тоді як Естонія зберігає спокій і не розглядає такі сигнали як доказ нової загрози, додає джерело.

Що відомо про загрозу Естонії?

  • Навесні 2026 року російські телеграм-канали почали поширювати ідею вигаданої держави "Нарвська народна республіка".
  • Єврокомісар Андрюс Кубілюс заявив, що Росія зберігає воєнний потенціал і продовжує розвивати військову інфраструктуру поблизу кордонів ЄС, яка становить потенційну загрозу.

Пов'язані теми:

Естонія Російські диверсії Зброя і технології