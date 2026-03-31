Military 24 Зброя і технології Там, де людям небезпечно: бійці показали евакуацію пораненого наземним роботизованим комплексом
31 березня, 11:22
Софія Рожик
Основні тези
  • Українські військові використовують наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених з небезпечних територій.
  • Ці роботи також здатні підвозити боєприпаси, підходити до ворога та визначати маршрути для штурмів.

Українські військові на фронті активно використовують наземні роботизовані комплекси. НРК допомагають заміняти людей на деяких завданнях.

Наприклад, проводити евакуацію поранених. Про це розповіли у 210 окремому штурмовому полку.

Як проходить евакуація за допомогою НРК?

У бригаді зауважили, що наземні роботизовані комплекси працюють там, де занадто небезпечно для людини. 

Військові показали відео, на якому можна побачити успішну евакуацію пораненого побратима.

Боєць розмістив його на НРК, і робот попрямував у безпечне місце.

Увага, чутливі кадри! Евакуація пораненого: дивіться відео

До слова, такі роботи можуть також підвозити боєприпаси та інші ресурси до "нуля", підійти впритул до ворога, визначити маршрут для штурмів тощо.

