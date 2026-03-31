Там, де людям небезпечно: бійці показали евакуацію пораненого наземним роботизованим комплексом

Українські військові на фронті активно використовують наземні роботизовані комплекси. НРК допомагають заміняти людей на деяких завданнях.

Наприклад, проводити евакуацію поранених. Про це розповіли у 210 окремому штурмовому полку.

Як проходить евакуація за допомогою НРК?

У бригаді зауважили, що наземні роботизовані комплекси працюють там, де занадто небезпечно для людини.

Військові показали відео, на якому можна побачити успішну евакуацію пораненого побратима.

Боєць розмістив його на НРК, і робот попрямував у безпечне місце.

Увага, чутливі кадри! Евакуація пораненого: дивіться відео

До слова, такі роботи можуть також підвозити боєприпаси та інші ресурси до "нуля", підійти впритул до ворога, визначити маршрут для штурмів тощо.

