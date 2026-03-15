Авіаексперт пояснив, як працюватиме новий "купол" ППО Michelangelo
Україна тестуватиме нову систему ППО – протиповітряний "купол" Michelangelo. Його особливість у застосуванні новітніх технологій.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, як діятиме новітня система ППО. Він також порівняв її з проєктом Dataroom від компанії Palantir щодо захисту від атак Росії.
У чому переваги системи Michelangelo?
Криволап зазначив, що принцип роботи ППО Michelangelo перетинається з проєктом від компанії Palantir, контракт з якою підписав міністр оборони Михайло Федоров.
"Ці системи з трохи різними завданнями. Michelangelo – це захист об'єкта на дистанції 10 – 15 кілометрів, це об'єктова система захисту. А система, яку пропонує Федоров, працює на лінії бойового зіткнення. Це такий кордон, дійсно, стіна. Але принципи, які закладені в ці системи, дуже схожі", – наголосив авіаексперт.
Зверніть увагу! Міністр оборони Михайло Федоров 18 січня підписав угоду з компанією Palantir зі США про створення AI-платформи "Dataroom". Відомо, що система аналізуватиме мільйони даних за 4 роки війни, – зображення, сенсорні дані, траєкторії, і вони будуть використовуватися для тренування ШІ. Це дозволить йому передбачати атаки та направляти дешеві автономні перехоплювачі на цілі противника. Ця система має створити умови для того, щоб зробити Україну непереможною в небі.
Принципи, за його словами, полягають у тому, щоб за допомогою штучного інтелекту аналізувати те, що надають різні детектори, датчики, сенсори, радіолокаційні станції, акустичні системи. Все це обробляється і за допомогою цього штучний інтелект навчається прогнозувати, яким найкращим способом захищатися.
"Система Федорова і компанії Palantir повідомляє про те, що ми будемо виявляти і знищувати дронами-перехоплювачами. А система Michelangelo за допомогою ШІ та всіх систем, які є, виявлятиме дані та об'єднуватиме їх. За допомогою модуля multi-domain C5 буде вироблено найбільш ефективний спосіб захисту об'єкта. Йдеться про захист і проти ракет, дронів або рою дронів. Але системи дуже схожі", – підкреслив Костянтин Криволап.
Варто знати. Система Michelangelo збирає та аналізує дані з великої кількості сенсорів одночасно, і це дає можливість прогнозувати активність противника і завчасно обирати ефективні засоби протидії. "Купол" може автономно координувати "найкращі контрзаходи проти кожної конкретної загрози", адже сукупно застосовує декілька сенсорів і передових алгоритмів. Це дозволяє значно пришвидшити реакцію на напад і зменшити навантаження на операторів.
Сьогодні довкола ШІ і його застосування у військових цілях, на думку авіаексперта, дуже багато всього коїться. Відбувається дуже стрімкий розвиток цих технологій. Зокрема, ШІ дуже активно використовується в усіх українських дронах-перехоплювачах.
Що відомо про "купол" Michelangelo?
Італійська оборонна компанія Leonardo планує до кінця 2026 року протестувати в Україні новітній "купол" проти повітряних атак Michelangelo.
За словами керівника компанії Роберто Чінголані, наразі виробляється перший компонент системи, і його протестують у реальних умовах, що покаже ефективність Michelangelo у боротьбі з сучасними загрозами.
Ця система має перехоплювати, відстежувати та знищувати різні повітряні цілі. Наприклад, балістичні та гіперзвукові ракети, масовані нальоти дронів та цілі, що летять на низьких висотах. Система може обороняти межі "мертвої зони" глибиною 10 – 15 кілометрів від атак різними цілями. Також вона служить для з'єднання радарів, артилерійських батарей, супутників та засобів боротьби з дронами.
Крім того, у 2027 році Michelangelo мають протестувати також на здатність перехоплювати балістичні ракети. А вже до 2030-го систему можуть повністю інтегрувати в НАТО та ЄС.