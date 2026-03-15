Авіаексперт пояснив, як працюватиме новий "купол" ППО Michelangelo

Україна тестуватиме нову систему ППО – протиповітряний "купол" Michelangelo. Його особливість у застосуванні новітніх технологій.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, як діятиме новітня система ППО. Він також порівняв її з проєктом Dataroom від компанії Palantir щодо захисту від атак Росії.

Читайте також Ударна зброя та ППО в одному флаконі: США випробовують електромагнітну гармату

У чому переваги системи Michelangelo?

Криволап зазначив, що принцип роботи ППО Michelangelo перетинається з проєктом від компанії Palantir, контракт з якою підписав міністр оборони Михайло Федоров.

"Ці системи з трохи різними завданнями. Michelangelo – це захист об'єкта на дистанції 10 – 15 кілометрів, це об'єктова система захисту. А система, яку пропонує Федоров, працює на лінії бойового зіткнення. Це такий кордон, дійсно, стіна. Але принципи, які закладені в ці системи, дуже схожі", – наголосив авіаексперт.

Зверніть увагу! Міністр оборони Михайло Федоров 18 січня підписав угоду з компанією Palantir зі США про створення AI-платформи "Dataroom". Відомо, що система аналізуватиме мільйони даних за 4 роки війни, – зображення, сенсорні дані, траєкторії, і вони будуть використовуватися для тренування ШІ. Це дозволить йому передбачати атаки та направляти дешеві автономні перехоплювачі на цілі противника. Ця система має створити умови для того, щоб зробити Україну непереможною в небі.

Принципи, за його словами, полягають у тому, щоб за допомогою штучного інтелекту аналізувати те, що надають різні детектори, датчики, сенсори, радіолокаційні станції, акустичні системи. Все це обробляється і за допомогою цього штучний інтелект навчається прогнозувати, яким найкращим способом захищатися.

"Система Федорова і компанії Palantir повідомляє про те, що ми будемо виявляти і знищувати дронами-перехоплювачами. А система Michelangelo за допомогою ШІ та всіх систем, які є, виявлятиме дані та об'єднуватиме їх. За допомогою модуля multi-domain C5 буде вироблено найбільш ефективний спосіб захисту об'єкта. Йдеться про захист і проти ракет, дронів або рою дронів. Але системи дуже схожі", – підкреслив Костянтин Криволап.

Варто знати. Система Michelangelo збирає та аналізує дані з великої кількості сенсорів одночасно, і це дає можливість прогнозувати активність противника і завчасно обирати ефективні засоби протидії. "Купол" може автономно координувати "найкращі контрзаходи проти кожної конкретної загрози", адже сукупно застосовує декілька сенсорів і передових алгоритмів. Це дозволяє значно пришвидшити реакцію на напад і зменшити навантаження на операторів.

Сьогодні довкола ШІ і його застосування у військових цілях, на думку авіаексперта, дуже багато всього коїться. Відбувається дуже стрімкий розвиток цих технологій. Зокрема, ШІ дуже активно використовується в усіх українських дронах-перехоплювачах.

Що відомо про "купол" Michelangelo?