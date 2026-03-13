Заміняє чотирьох бійців: військові з Харківщини показали унікальний НРК з туреллю

Українські бійці на Харківщині активно використовують наземні роботизовані комплекси для логістики, евакуації поранених і бойових операцій. НРК з туреллю може замінити чотирьох бійців у бою, а також доставляти вантаж на позиції, де солдати сидять місяцями.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені Гетьмана Івана Виговського набирає операторів.

Які завдання виконують роботизовані комплекси на фронті?

НРК стають дедалі важливішою частиною сучасної війни – велика частина логістики на передовій уже здійснюється саме завдяки їм.

На Харківщині бійці 58-ї бригади проходять бойове злагодження з НРК Droid українського виробника. Машина обладнана туреллю.

НРК виконують одразу кілька бойових завдань: придушують штурмові групи противника, доставляють зброю і провізію на позиції та евакуюють поранених.

Зі слів військових, за один день вдалося завезти зброю на позицію і на зворотному шляху вивезти пораненого бійця. Для солдатів, які сидять на передовій по 3 – 4 місяці, можливість отримати 200 кілограмів вантажу без ризику для людського життя.

"Люди нам завжди потрібні – навчимо, все покажемо і розкажемо. Геймерам, звісно, простіше – керування схоже на джойстик. Але загалом усе освоюється. Це більше схоже на гонки, управління просте", – пояснив Міф, командир відділення взводу НРК 58-ї ОМПБр.

Важливо! 58-та бригада збирає кошти на бінокляр для нічної роботи – річ вкрай необхідна на небезпечних ділянках, де зараз несуть службу хлопці. Ціль – 600 тисяч гривень. Будь-який донат – техніка, застосунок чи пряма підтримка – підвищує безпеку військових, які захищають нас із вами. Задонатити на збір можна за посиланням.

Яку ще техніку ЗСУ використовують на фронті?