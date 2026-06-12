Military 24 Зброя і технології "Змій" вразив на полі бою: як НРК самостійно врятував пораненого під вогнем
12 червня, 21:52
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"Змій" вразив на полі бою: як НРК самостійно врятував пораненого під вогнем

Юлія Гринишина

Наземні роботизовані комплекси сьогодні на фронті здійснюють зокрема бойові та логістичні функції. Нещодавно НРК "Змій" зміг евакуювати важкопораненого бійця 59 бригади.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів співзасновник компанії Rovertech Борис Дрожак, додавши, що НРК забрав пораненого бійця з поля бою під обстрілом, відстань від позиції ворога становила орієнтовно 30 метрів.

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НРК витримав міни, дрони й артобстріли

Під час того, як український робот "Змій" компанії Rovertech прибув на місце і на нього військові ЗСУ завантажували пораненого для евакуації, російські окупанти випустили по ньому два магазини з автомата Калашникова. Далі під час пересування НРК ворог здійснив орієнтовно 8 артилерійських ударів. Робот на шляху потрапив на міну і протягом всього маршруту на НРК перебував військовий.

Працювала артилерія, розліталися уламки. А якщо снаряд лягає за 7 метрів від НРК, то уламків настільки багато, що людина там майже немає шансів вижити. До того ж це дуже гучно. Але техніка все це витримала. Вона наїхала на міну, стався вибух, вона вистояла і поїхала далі. Поранений при цьому був всередині, ми продовжили керувати машиною, 
– розповів Дрожак.

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Як пояснив співзасновник компанії Rovertech, поки інші бійці утримували далі позиції, робот проводив евакуацію їхнього пораненого побратима. Окрім артобстрілів та наїзду на міну, цей НРК в процесі був атакований російським FPV-дроном і теж це витримав.

Зі слів Дрожака, на цій ділянці фронту працювали оператори дронів російського підрозділу "Рубікон", які намагалася знищити робота разом з пораненим військовим.

Тоді ми втратили Starlink і буквально миттєво розібралися, як рухатися далі. Ми вивели машину із "кілзони", а потім хлопця евакуювали до Дніпра. Він вижив, наші військові тоді змогли втримати свою позицію, адже не відволікалися на евакуацію. Раніше треба було для цього процесу відправляти ще двох бійців, 
– пояснив Дрожак.

Підсумовуючи, співзасновник компанії Rovertech зауважив на тому, що це лише один з прикладів вдалого застосування НРК, але таких вже є багато. Використання на фронті роботів стає дедалі частішим. Швидкість НРК може бути від 6 до 40 кілометрів на годину з огляду на конкретну модель.

До відома! У квітні Міноборони України прозвітувало, що за перші 3 місяці 2026 року НРК виконали майже 24 500 завдань на фронті. Якщо у січні цифра становила понад 7 500, то в березні вже понад 9 000.

НРК здатні брати у полон ворога

Нагадаємо, НРК не лише демонструють успішні приклади евакуації поранених, а й беруть російських загарбників у полон. На початку травня один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев розповів, що один із батальйонів за допомогою НРК взяв у полон росіян. Першим етапом українські оборонці почали знищувати позицію ворога, після чого російські бійці подали сигнал, що хочуть здатися. За ними приїхав роботизований комплекс і забрав.

У військовому формуванні додали, що мають намір у майбутньому створити штурмові НРК. Немічев запевнив, що їх випробування вже триває на полігонах. Мета – зменшити кількість військових на передній лінії боєзіткнення. Планується, що роботи за допомогою штучного інтелекту виявлятимуть цілі для удару, а оператор НРК ухвалюватиме рішення про його завдання або ж скасування, перебуваючи на безпечній відстані якомога далі.

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