Оптоволокно різко подорожчало: як це вже впливає на виробництво дронів і чи є загроза для України

Виробники безпілотних літальних апаратів розпочали масове оновлення цін на оптоволоконні FPV-дрони на державному маркетплейсі Brave1 Market. У середньому вартість зросла удвічі, хоча є і винятки. Водночас значна частина позицій залишається недоступною для замовлення – через перегляд контрактів і тривалі процедурні погодження.

Видання Defender Media відстежило зміни цін на оптоволоконні дрони до та після подорожчання і порівняло дані державних закупівель за 2025 рік із новими пропозиціями на маркетплейсі. Якщо раніше дрони із котушками на 10 – 20 кілометрів замовляли за 18 – 50 тисяч гривень залежно від комплектації, то станом на початок травня нові ціни стартують від 66 тисяч гривень і сягають 122 тисяч гривень – і ці значення є приблизно однаковими у різних виробників, що свідчить про формування нового цінового рівня на ринку.

Щоб зрозуміти причини та наслідки цих змін, 24 Канал поспілкувався з виробником дронів на оптоволокні – компанією TechEx. У компанії пояснили, як ринок адаптується до нових умов і що стоїть за стрімким зростанням вартості одного з найзатребуваніших видів зброї на передовій.

Чи дійсно сталося різке зростання цін на оптоволокно?

Зростання цін не було одномоментним, але воно було суттєвим, прокоментували 24 Каналу у компанії-виробника дронів на оптоволокні та дронів-перехоплювачів TechEx. Ринок поступово пройшов фазу активного подорожчання, досяг пікових значень, а зараз відбулася певна корекція.

Водночас ціни все ще залишаються значно вищими, ніж торік – за окремими позиціями у кілька разів.



Для виробників це безпосередньо впливає на собівартість бортів, оскільки оптоволокно є критично важливим компонентом для цього класу FPV-систем. На початковому етапі подорожчання ми частково компенсували різницю власними ресурсами й утримували ціну на продукцію в межах уже укладених контрактів. Це дозволило виконати зобов’язання перед замовниками без перегляду умов,

– кажуть у TechEx.

Однак при тривалому збереженні високих цін на комплектовання виробники вимушені переглядати вартість нових партій, оскільки собівартість продукції об’єктивно змінилася.

Зверніть увагу! Оптоволоконні FPV-дрони – це клас безпілотних систем, у яких керування здійснюється через фізичний кабель із оптичного волокна, що розмотується в польоті. На відміну від радіокерованих аналогів, такі дрони практично не піддаються радіоелектронній боротьбі, оскільки сигнал передається не через ефір, а по провіднику, що робить їх стійкими до постановників завад і систем РЕБ, які масово застосовують обидві сторони на фронті.



В умовах російсько-української війни, де радіоелектронна боротьба стала одним із ключових факторів ефективності безпілотників, оптоволоконні FPV набули стратегічного значення: вони здатні вражати цілі в зонах щільного радіоглушіння, включно з бронетехнікою, укріпленнями та живою силою противника. Україна стала одним із перших у світі театрів воєнних дій, де цей клас дронів отримав масове бойове застосування.



Чи є на ринку дефіцит оптоволокна і як це впливає на строки виробництва та виконання контрактів?

Зараз команда постачання TechEx забезпечує вчасне надходження критичних деталей для комплектування, і компанія виконуємо контрактні зобов’язання в узгоджені строки.

Якщо говорити про оптоволокно, ринок демонструє ознаки стабілізації після періоду підвищеного попиту та цінового тиску. Ймовірно, частина виробників уже почала нарощувати потужності у відповідь на зростання потреби з боку оборонного сектору,

– зазначили у виробника.

Водночас TechEx продовжує працювати з постачанням дуже уважно: команда планує закупівлі наперед, диверсифікує джерела постачання і контролює наявність критичних компонентів, щоб не допустити впливу ринкових коливань на виконання контрактів.

Чи доведеться через подорожчання оптоволокна змінювати конструкцію або тактико-технічні характеристики дронів?

У TechEx не розглядають зниження ключових тактико-технічних характеристик як прийнятний шлях компенсації зростання собівартості.

Для оптоволоконних FPV-систем довжина лінії управління, стабільність зв’язку, дальність застосування та надійність котушки є не другорядними параметрами, а факторами, які визначають реальну бойову ефективність виробу. Якщо зменшити ці характеристики лише для здешевлення виробництва, такий борт може втратити актуальність для застосування в реальних умовах на лінії бойового зіткнення,

– коментує представник компанії.

Тому позиція така: бойові можливості продукції не погіршуються заради короткострокової економії. У пріоритеті – надійність, дальність, стабільність роботи та відповідність потребам Сил оборони України.



Наскільки ринок зараз залежить від імпорту оптоволокна?

У TechEx підтверлили 24 Каналу – ринок суттєво залежить від імпортного оптоволокна, і це не та категорія деталей для комплектування, яку можна швидко замінити без серйозної підготовки.

Виробництво якісного оптоволокна – це складний технологічний процес, який потребує спеціалізованого обладнання, стабільної сировинної бази, якісних заготовок, кваліфікованого персоналу та тривалого налаштування виробничого циклу. За нашими оцінками, запуск повноцінної виробничої лінії з виходом на стабільну якість може потребувати щонайменше півтора – два роки інтенсивної роботи,

– кажуть у виробника.

Крім того, питання не лише в самому виробництві волокна, а й у доступності якісної сировини та заготовок, які також перебувають під тиском попиту, що зростає.

TechEx вже комунікує з кількома європейськими виробниками, які розглядають або вже реалізують розширення виробництва, діляться у компанії: "Для нас важливо бачити, у які строки вони зможуть вийти на необхідні обсяги, зберігаючи стабільну якість і надійність продукції".



Ринок оптоволокна пройшов період суттєвого цінового зростання, і це вплинуло на собівартість оптоволоконних FPV-систем. Водночас для TechEx принципово важливо не знижувати бойові характеристики продукції заради здешевлення. У компанії зазначають, що продовжують виконувати контрактні зобов’язання, забезпечувати стабільне постачання критичних деталей для комплектування і працювати з партнерами над довгостроковою стійкістю виробництва.