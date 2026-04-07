Дешевий, масовий і небезпечний: чим відомий російський "Орлан-10"

"Орлан-10" – один із ключових російських розвідувальних безпілотників у війні проти України. Це відносно недорогий БПЛА, який використовують для розвідки, коригування вогню та передачі даних іншим засобам ураження.

"Орлан-10" – це розвідувальний БПЛА, розроблений і вироблений російською ТОВ "СТЦ" у Санкт-Петербурзі, мовиться на порталі ГУР МОУ War & Sanctions. Американський військовий довідник ODIN описує його як середньодальній багатоцільовий дрон. Саме цей апарат, за оцінкою Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень RUSI (Велика Британія), став одним із найважливіших елементів російської армійської розвідки в Україні.

Які характеристики "Орлан-10"?

За даними War & Sanctions, "Орлан-10" має такі характеристики:

довжина 1,8 метра;

розмах крила 3,1 метра;

максимальна злітна маса 18 кілограмів;

корисне навантаження до 5,5 кілограмів.

Він може перебувати в повітрі до 16 годин, розвивати швидкість 90–150 кілометрів на годину, літати на дальність до 600 кілометрів, а канал зв’язку має дальність до 120 кілометрів.

Зверніть увагу! Запуск здійснюється катапультою, посадка – на парашуті. У практиці війни проти України "Орлан-10" застосовують насамперед для розвідки й коригування ударів.

В RUSI писали, що дрон виявляє українські сили з середніх висот і передає їхні координати для швидких артилерійських, ракетних та баражуючих ударів.

Окремий акцент – на ціні. За оцінкою RUSI, один комплекс "Орлан-10" коштує приблизно 87 000 – 120 000 доларів, що робить його для Росії масовим і відносно доступним інструментом поля бою.

Водночас навколо "Орлан-10" роками триває історія санкцій і обходу обмежень.

У 2022 році Reuters писали, що виробник дрона, ТОВ "СТЦ", попри американські санкції, продовжував отримувати критично важливі компоненти через міжнародні ланцюги постачання, а Держдепартамент США у 2023 році окремо згадував технології для "Орланів" у нових санкційних заходах.

У травні 2024 року Мінфін США заявив про майже 300 нових цілей у межах тиску на російську військово-промислову базу та мережі постачання технологій.

Українська War & Sanctions також прямо вказує, що "СТЦ" є розробником і виробником "Орланів" та постачає "Орлан-10", "Орлан-30" і "Орлан-50" до російського Міноборони для війни проти України.

Як Росія використовує розвідувальні дрони?