"Орлан-10" – это разведывательный БПЛА, разработанный и произведенный российской ООО "СТЦ" в Санкт-Петербурге, говорится на портале ГУР МОУ War & Sanctions. Американский военный справочник ODIN описывает его как среднедальний многоцелевой дрон. Именно этот аппарат, по оценке Королевского Объединенного института оборонных исследований RUSI (Великобритания), стал одним из важнейших элементов российской армейской разведки в Украине.

Какие характеристики "Орлан-10"?

По данным War & Sanctions, "Орлан-10" имеет следующие характеристики:

длина 1,8 метра;

размах крыла 3,1 метра;

максимальная взлетная масса 18 килограммов;

полезная нагрузка до 5,5 килограммов.

Он может находиться в воздухе до 16 часов, развивать скорость 90–150 километров в час, летать на дальность до 600 километров, а канал связи имеет дальность до 120 километров.

Обратите внимание! Запуск осуществляется катапультой, посадка – на парашюте. В практике войны против Украины "Орлан-10" применяют прежде всего для разведки и корректировки ударов.

В RUSI писали, что дрон обнаруживает украинские силы со средних высот и передает их координаты для быстрых артиллерийских, ракетных и барражирующих ударов.

Отдельный акцент – на цене. По оценке RUSI, один комплекс "Орлан-10" стоит примерно 87 000 – 120 000 долларов, что делает его для России массовым и относительно доступным инструментом поля боя.

В то же время вокруг "Орлан-10" годами продолжается история санкций и обхода ограничений.

В 2022 году Reuters писали, что производитель дрона, ООО "СТЦ", несмотря на американские санкции, продолжал получать критически важные компоненты через международные цепи поставок, а Госдепартамент США в 2023 году отдельно упоминал технологии для "Орланов" в новых санкционных мерах.

В мае 2024 года Минфин США заявил о почти 300 новых целях в рамках давления на российскую военно-промышленную базу и сети поставок технологий.

Украинская War & Sanctions также прямо указывает, что "СТЦ" является разработчиком и производителем "Орланов" и поставляет "Орлан-10", "Орлан-30" и "Орлан-50" в российское Минобороны для войны против Украины.

Как Россия использует разведывательные дроны?