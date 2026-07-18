Це можливо в Україні, але є суттєвий нюанс, – експерт з безпеки про виготовлення ракет Patriot

Заява Дональда Трампа про можливість передати Україні ліцензії на виробництво систем Patriot відкриває важливу перспективу для посилення протиповітряної оборони. Однак сам дозвіл не розв'яже проблему, якщо держава не створить окрему команду, яка швидко організує виробництво ракет і необхідних компонентів.

Британський полковник у відставці, експерт з питань безпеки й оборони Українського інституту майбутнього Глен Грант в ефірі 24 Каналу пояснив, за яких умов таке виробництво можна запустити в Україні. Він також розповів, чому проєкт потребує сильного керівника, американських фахівців і кількох українських компаній із досвідченими інженерами.

Для Patriot потрібен окремий проєктний офіс

Передача Україні ліцензій стане лише першим кроком, адже головна проблема полягає в тому, хто і як запускатиме виробництво. У країні поки немає структури, здатної швидко об'єднати всі процеси, тому вже зараз потрібно створити окремий проєктний офіс і запросити американського фахівця, який добре знає систему Patriot, її компоненти та вимоги до виробництва.

В Україні немає структури, здатної швидко втілити це в життя. Нам потрібен проєктний офіс, і відкрити його треба сьогодні, а не завтра,

– наголосив Грант.

До роботи варто залучити шість або сім українських компаній, кожна з яких відповідатиме за окремі компоненти. Передавати весь проєкт одній великій державній структурі ризиковано, бо виробництво може загрузнути в бюрократії. Потрібні підприємства, які вже працюють, мають сильних інженерів і фахівців із протиповітряної оборони.

Це можливо зробити в Україні, але потрібні правильний підхід і справжні фахівці. Насамперед необхідний керівник проєкту, який зможе ефективно рухати цей процес уперед,

– пояснив експерт.

Українські виробники дронів уже показали, що можуть швидко пристосовуватися та нарощувати темпи випуску. Подібний результат можливий і з Patriot, якщо проєкт отримає сильне управління, чіткий розподіл завдань і людей, які добре знають цю технологію.

Виробництво Patriot не можна відкладати

Місце розташування підприємств не має стати причиною затримки. Якщо Україна поки не готова швидко організувати весь процес у себе, частину виробництва можна розгорнути в європейських країнах, які мають необхідні площі та готові надати підтримку.

У такій країні, як Латвія, це можна зробити навіть завтра. Тут дуже важливе відчуття невідкладності: що ми вже зробили сьогодні, аби це сталося? Ймовірно, поки нічого,

– сказав Грант.

Запуск виробництва потребує швидких рішень, адже йдеться не лише про розвиток українського оборонно-промислового комплексу, а про захист людей від російських ракет. Кожна затримка означає, що Україна й надалі залежатиме від обмежених постачань боєприпасів до Patriot від партнерів.

Діяти потрібно терміново, тому що на кону людські життя. Якщо ми не отримаємо цього найближчим часом, люди гинутимуть,

– наголосив експерт.

Досвід українських виробників дронів доводить, що складні оборонні проєкти можна швидко розвивати й масштабувати. Для виробництва компонентів до Patriot також потрібні фахівці, які добре знають систему ППО, та керівник, здатний без затримок координувати роботу українських, американських і європейських компаній.

Глен Грант пояснив, як запустити виробництво Patriot в Україні: дивіться відео