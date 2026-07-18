Британський полковник у відставці, експерт з питань безпеки й оборони Українського інституту майбутнього Глен Грант в ефірі 24 Каналу пояснив, за яких умов таке виробництво можна запустити в Україні. Він також розповів, чому проєкт потребує сильного керівника, американських фахівців і кількох українських компаній із досвідченими інженерами.

Для Patriot потрібен окремий проєктний офіс

Передача Україні ліцензій стане лише першим кроком, адже головна проблема полягає в тому, хто і як запускатиме виробництво. У країні поки немає структури, здатної швидко об'єднати всі процеси, тому вже зараз потрібно створити окремий проєктний офіс і запросити американського фахівця, який добре знає систему Patriot, її компоненти та вимоги до виробництва.

В Україні немає структури, здатної швидко втілити це в життя. Нам потрібен проєктний офіс, і відкрити його треба сьогодні, а не завтра,

– наголосив Грант.

До роботи варто залучити шість або сім українських компаній, кожна з яких відповідатиме за окремі компоненти. Передавати весь проєкт одній великій державній структурі ризиковано, бо виробництво може загрузнути в бюрократії. Потрібні підприємства, які вже працюють, мають сильних інженерів і фахівців із протиповітряної оборони.

Це можливо зробити в Україні, але потрібні правильний підхід і справжні фахівці. Насамперед необхідний керівник проєкту, який зможе ефективно рухати цей процес уперед,

– пояснив експерт.

Українські виробники дронів уже показали, що можуть швидко пристосовуватися та нарощувати темпи випуску. Подібний результат можливий і з Patriot, якщо проєкт отримає сильне управління, чіткий розподіл завдань і людей, які добре знають цю технологію.

Виробництво Patriot не можна відкладати

Місце розташування підприємств не має стати причиною затримки. Якщо Україна поки не готова швидко організувати весь процес у себе, частину виробництва можна розгорнути в європейських країнах, які мають необхідні площі та готові надати підтримку.

У такій країні, як Латвія, це можна зробити навіть завтра. Тут дуже важливе відчуття невідкладності: що ми вже зробили сьогодні, аби це сталося? Ймовірно, поки нічого,

– сказав Грант.

Запуск виробництва потребує швидких рішень, адже йдеться не лише про розвиток українського оборонно-промислового комплексу, а про захист людей від російських ракет. Кожна затримка означає, що Україна й надалі залежатиме від обмежених постачань боєприпасів до Patriot від партнерів.

Діяти потрібно терміново, тому що на кону людські життя. Якщо ми не отримаємо цього найближчим часом, люди гинутимуть,

– наголосив експерт.

Досвід українських виробників дронів доводить, що складні оборонні проєкти можна швидко розвивати й масштабувати. Для виробництва компонентів до Patriot також потрібні фахівці, які добре знають систему ППО, та керівник, здатний без затримок координувати роботу українських, американських і європейських компаній.

Глен Грант пояснив, як запустити виробництво Patriot в Україні: дивіться відео