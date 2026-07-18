Британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант в эфире 24 Канала объяснил, при каких условиях такое производство можно запустить в Украине. Он также рассказал, почему проекту нужен сильный руководитель, американские специалисты и несколько украинских компаний с опытными инженерами.

Для Patriot нужен отдельный проектный офис

Передача Украине лицензий станет лишь первым шагом, ведь главная проблема заключается в том, кто и как будет запускать производство. В стране пока нет структуры, способной быстро объединить все процессы, поэтому уже сейчас нужно создать отдельный проектный офис и пригласить американского специалиста, хорошо знающего систему Patriot, ее компоненты и требования к производству.

В Украине нет структуры, способной быстро воплотить это в жизнь. Нам нужен проектный офис, и открыть его нужно сегодня, а не завтра,

– подчеркнул Грант.

К работе стоит привлечь шесть или семь украинских компаний, каждая из которых будет отвечать за отдельные компоненты. Передавать весь проект одной большой государственной структуре рискованно, поскольку производство может увязнуть в бюрократии. Нужны предприятия, которые уже работают, имеют сильных инженеров и специалистов по противовоздушной обороне.

Это возможно сделать в Украине, но нужны правильный подход и настоящие специалисты. Прежде всего необходим руководитель проекта, который сможет эффективно продвигать этот процесс вперед,

– пояснил эксперт.

Украинские производители дронов уже показали, что могут быстро адаптироваться и наращивать темпы выпуска. Подобный результат возможен и с Patriot, если проект получит сильное руководство, четкое распределение задач и людей, хорошо знающих эту технологию.

Производство Patriot нельзя откладывать

Местоположение предприятий не должно стать причиной задержки. Если Украина пока не готова быстро организовать весь процесс у себя, часть производства можно развернуть в европейских странах, которые располагают необходимыми площадями и готовы оказать поддержку.

В такой стране, как Латвия, это можно сделать даже завтра. Здесь очень важно чувство неотложности: что мы уже сделали сегодня, чтобы это произошло? Вероятно, пока ничего,

– сказал Грант.

Запуск производства требует быстрых решений, ведь речь идет не только о развитии украинского оборонно-промышленного комплекса, но и о защите людей от российских ракет. Каждая задержка означает, что Украина и в дальнейшем будет зависеть от ограниченных поставок боеприпасов для Patriot от партнеров.

Действовать нужно срочно, потому что на кону стоят человеческие жизни. Если мы не получим это в ближайшее время, люди будут гибнуть,

– подчеркнул эксперт.

Опыт украинских производителей дронов доказывает, что сложные оборонные проекты можно быстро развивать и масштабировать. Для производства компонентов для Patriot также нужны специалисты, хорошо знающие систему ПВО, и руководитель, способный без задержек координировать работу украинских, американских и европейских компаний.

Глен Грант объяснил, как запустить производство Patriot в Украине: смотрите видео