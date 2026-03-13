Україна отримала гуманоїдних роботів Phantom MK-1 для випробування в бойових умовах, – ЗМІ
- Україна отримала для випробувань два гуманоїдні роботи Phantom MK-1 від американської компанії Foundation AI.
- Роботи можуть використовуватися для логістики, розвідки, та роботи у важкодоступних місцях, але експерти наголошують на ризиках, пов'язаних з їх використанням, зокрема через можливі помилки штучного інтелекту.
До України доставили двох гуманоїдних роботів-солдатів Phantom MK-1 для оцінки їхньої ефективності у воєнних умовах. Розробник – американська компанія Foundation AI – розглядає Україну як ключовий майданчик для тестування нових військових технологій.
Роботи здатні виконувати завдання у різних умовах. Про це пише Time.
Як Україна може використовувати гуманоїдних роботів?
Американська компанія Foundation AI передала Україні два гуманоїдні роботи Phantom MK-1 для оцінки їхніх можливостей у бойових умовах.
За словами співзасновника компанії Майка Леблана, Україна фактично стала головним світовим полігоном для випробування нових видів озброєння, зокрема технологій, які створюють західні оборонні стартапи. Компанія планує поступово відточувати можливості роботів і в майбутньому вивести їх на передову.
Гуманоїдні роботи можуть використовуватися для логістики, розвідки або роботи в місцях, куди складно дістатися дронам, наприклад у бункерах. Крім того, завдяки тепловому сигналу, подібному до людського, такі роботи потенційно можуть вводити противника в оману.
За словами розробників, у перспективі робот може використовувати будь-яку зброю, яку здатна застосовувати людина. Наразі роботи Phantom MK-1 проходить випробування на підприємствах у різних країнах, а компанія вже має дослідницькі контракти з армією, флотом та військово-повітряними силами США на суму 24 мільйони доларів.
Характеристики гуманоїдних роботів / компанія Foundation
Водночас експерти видання звертають увагу на низку ризиків. Зокрема, гуманоїдні роботи залишаються дорогими, важкими, потребують регулярної підзарядки та можуть втрачати баланс або виходити з ладу. Окремі занепокоєння викликає використання штучного інтелекту. Фахівці зазначають, що системи ШІ можуть помилятися або демонструвати так звані "галюцинації", що робить повністю автономні бойові системи потенційно небезпечними.
Що відомо про інші види озброєння, які Україна може використовувати у війні проти Росії?
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що на фронті використовують зенітні гармати, мобільні групи та дрони-перехоплювачі для боротьби з російськими безпілотниками. Важливо, що ці заходи є частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони, яка перехоплює дрони на різних етапах польоту.
Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів для 24 Каналу, що Україна розробляє свій аналог "Залізного купола", що буде значно більшим і складатиметься з чотирьох компонентів, зокрема антидронового купола для захисту від "Шахедів". Зазначимо, що ізраїльська система "Залізний купол" має понад 90% ефективності по цілях і складається з радара, бойового управління та пускових установок з перехоплювачами Tamir.