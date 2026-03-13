Україна отримала гуманоїдних роботів Phantom MK-1 для випробування в бойових умовах, – ЗМІ

До України доставили двох гуманоїдних роботів-солдатів Phantom MK-1 для оцінки їхньої ефективності у воєнних умовах. Розробник – американська компанія Foundation AI – розглядає Україну як ключовий майданчик для тестування нових військових технологій.

Роботи здатні виконувати завдання у різних умовах. Про це пише Time.

Дивіться також США вичерпали "роки" запасів критично важливих боєприпасів у війні з Іраном, – FT

Як Україна може використовувати гуманоїдних роботів?

Американська компанія Foundation AI передала Україні два гуманоїдні роботи Phantom MK-1 для оцінки їхніх можливостей у бойових умовах.

За словами співзасновника компанії Майка Леблана, Україна фактично стала головним світовим полігоном для випробування нових видів озброєння, зокрема технологій, які створюють західні оборонні стартапи. Компанія планує поступово відточувати можливості роботів і в майбутньому вивести їх на передову.

Гуманоїдні роботи можуть використовуватися для логістики, розвідки або роботи в місцях, куди складно дістатися дронам, наприклад у бункерах. Крім того, завдяки тепловому сигналу, подібному до людського, такі роботи потенційно можуть вводити противника в оману.

За словами розробників, у перспективі робот може використовувати будь-яку зброю, яку здатна застосовувати людина. Наразі роботи Phantom MK-1 проходить випробування на підприємствах у різних країнах, а компанія вже має дослідницькі контракти з армією, флотом та військово-повітряними силами США на суму 24 мільйони доларів.



Характеристики гуманоїдних роботів / компанія Foundation

Водночас експерти видання звертають увагу на низку ризиків. Зокрема, гуманоїдні роботи залишаються дорогими, важкими, потребують регулярної підзарядки та можуть втрачати баланс або виходити з ладу. Окремі занепокоєння викликає використання штучного інтелекту. Фахівці зазначають, що системи ШІ можуть помилятися або демонструвати так звані "галюцинації", що робить повністю автономні бойові системи потенційно небезпечними.

Що відомо про інші види озброєння, які Україна може використовувати у війні проти Росії?