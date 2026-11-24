Україна та Норвегія створили спільну систему протиповітряної оборони DESNA, яка вже знищує ворожі дрони. У ній інтегрували дешеві українські ракети та норвезькі системи управління вогнем.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік під час зустрічі з українським колегою Євгенієм Хмарою в Осло, повідомляє норвезький уряд.

Чим особлива нова ППО DESNA?

Під час переговорів сторони обговорили розширення співпраці в межах цього проєкту.

Норвегія вже закупила та передала Україні кілька комплексів DESNA, які введені в експлуатацію.

За словами Сандвіка, система поєднує українські недорогі ракети ППО, які можна виробляти у великих кількостях, із норвезькими системами управління вогнем.

Наразі уряд Норвегії працює над розширенням проєкту, щоб захистити від повітряних атак більші території України.

Комплекс DESNA назвали на честь української річки. Його розробили норвезька компанія Kongsberg та український партнер. Система складається з українських ракет і пускових установок, інтегрованих із норвезькими системами управління вогнем.

Сандвік наголосив, що ракети для DESNA дешевші за традиційні засоби ППО. Їх використання має допомогти Україні протидіяти російським атакам на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів на світовому ринку.

Крім того, під час візиту до Осло Євгеній Хмара та міністр оборони Норвегії підписали меморандум про наміри випробувати українську бойову цифрову систему DELTA.

Поглиблення оборонної співпраці з європейськими партнерами

Як вже повідомлялося, Україна активно розширює спільне виробництво зброї з європейськими союзниками: міністри оборони України та Німеччини уклали угоду про будівництво спільного заводу з виготовлення тисяч розвідувальних безпілотників.

Тим часом латвійська компанія Rannon розробляє мініатюрні антидронові ракети масою лише 1,2 кілограма для тестувань в Україні.