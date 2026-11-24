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Як повідомило Міністерство оборони України, підписана імплементаційна угода дає старт новому промисловому партнерству української та німецької компаній. Виробничі потужності спільного підприємства розгорнуть безпосередньо на території Німеччини.

Берлін залишається головним партнером у розвитку ОПК

За умовами домовленостей, німецька сторона повністю профінансує запуск заводу, виробничий процес та подальше обслуговування техніки.

Створені комплекси будуть призначені для ведення тактичної розвідки та спостереження, водночас партнери узгодили можливість збільшення постачань у майбутньому.

Український міністр оборони Євгеній Хмара підкреслив стратегічне значення залучення закордонних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу.

Німеччина – серед лідерів підтримки українського ОПК. Ми вже маємо спільні підприємства і системно розширюємо цю співпрацю. Тепер запускаємо ще один проєкт – у сфері безпілотників для тактичної розвідки. Ці системи допоможуть нашим воїнам краще бачити поле бою, планувати та виконувати бойові завдання. Важливо, що такі проєкти одночасно посилюють оборонну промисловість України та Німеччини– наголосив Євгеній Хмара.

Наразі Україна вже втілює 11 спільних оборонних проєктів із державами-союзницями. Нова домовленість стала 12-ю подібною ініціативою, причому половина з них реалізується саме у співпраці з Німеччиною.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, оборонна взаємодія двох країн стрімко розширюється й у сфері технологій: Німеччина першою серед іноземних партнерів отримає доступ до української бойової цифрової платформи DELTA.