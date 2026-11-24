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Відповідний лист про наміри в Берліні підписали міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Документ визначає параметри розвитку, впровадження та застосування бойової платформи.

Які подробиці?

Домовленість відкриває новий етап масштабування вітчизняних військових технологій у межах проєкту DELTA Lab. Союзники зможуть використовувати систему під потреби власної армії, адаптувати її функціонал і долучатися до створення нових цифрових інструментів.

Для подальшого технічного вдосконалення екосистеми німецька сторона планує залучати механізми IT-коаліції для України та інші партнерські формати.

Водночас використання системи Бундесвером повністю виключає передачу будь-яких оперативних чи бойових відомостей Сил оборони.

Спільні розробки та випробувані рішення

Україна має технологічні рішення, випробувані на фронті. DELTA – це унікальна цифрова платформа, яка поєднує планування, керування операціями, аналіз обстановки. Німецька технологічна експертиза допоможе розвивати та масштабувати можливості системи. Це важливий крок для нашої взаємовигідної оборонної співпраці. Партнерство України з Німеччиною зміцнюватиме обидві наші країни та безпеку всієї Європи– наголосив Євгеній Хмара.

Діалог щодо розширення промислової кооперації триває системно. Ще на початку вересня міністри оборони обох держав під час телефонної розмови узгодили спільний розвиток оборонного сектору як один із провідних напрямів взаємодії.

Мільйони виконаних місій на фронті

Сама платформа наразі показує рекордну динаміку залучення на передовій. У жовтні оборонне відомство відзвітувало, що модуль Mission Control зафіксував понад 3 мільйони завдань з ураження позицій противника.

Лише протягом вересня військовослужбовці занесли до системи понад 1,8 мільйона результатів виконання операцій. Цей показник більш ніж у дев'ять разів перевищив обсяги, зафіксовані на початку року.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Німеччина разом із Норвегією профінансують пакет військової підтримки на 300 мільйонів доларів для придбання ракет до систем Patriot через американський механізм PURL.