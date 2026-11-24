Украина предоставит Германии доступ к системе DELTA / Міноборони
Украина предоставит Германии доступ к своей боевой цифровой экосистеме DELTA. Берлин станет первым из иностранных партнеров, получившим эту технологию, однако без доступа к оперативным данным Сил обороны.
Соответствующее письмо о намерениях в Берлине подписали министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Германии Борис Писториус. Документ определяет параметры развития, внедрения и применения боевой платформы.
Каковы подробности?
Договоренность открывает новый этап масштабирования отечественных военных технологий в рамках проекта DELTA Lab. Союзники смогут использовать систему для нужд собственной армии, адаптировать ее функционал и участвовать в создании новых цифровых инструментов.
Для дальнейшего технического совершенствования экосистемы немецкая сторона планирует задействовать механизмы IT-коалиции для Украины и другие партнерские форматы.
В то же время использование системы Бундесвером полностью исключает передачу каких-либо оперативных или боевых сведений Сил обороны.
Совместные разработки и проверенные решения
У Украины есть технологические решения, проверенные на фронте. DELTA – это уникальная цифровая платформа, которая объединяет планирование, управление операциями и анализ обстановки. Немецкая технологическая экспертиза поможет развивать и масштабировать возможности системы. Это важный шаг для нашего взаимовыгодного сотрудничества в сфере обороны. Партнерство Украины с Германией будет укреплять обе наши страны и безопасность всей Европы
Диалог о расширении промышленного сотрудничества ведется на постоянной основе. Еще в начале сентября министры обороны обоих государств в ходе телефонного разговора согласовали совместное развитие оборонного сектора как одно из ведущих направлений взаимодействия.
Миллионы выполненных миссий на фронте
Сама платформа в настоящее время демонстрирует рекордную динамику использования на передовой. В октябре оборонное ведомство сообщило, что модуль Mission Control зафиксировал более 3 миллионов задач по поражению позиций противника.
Только в течение сентября военнослужащие внесли в систему более 1,8 миллиона результатов выполнения операций. Этот показатель более чем в девять раз превысил объемы, зафиксированные в начале года.
Как уже сообщалось на нашем сайте, Германия совместно с Норвегией профинансирует пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов для закупки ракет к системам Patriot через американский механизм PURL.
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