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Соответствующее письмо о намерениях в Берлине подписали министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Германии Борис Писториус. Документ определяет параметры развития, внедрения и применения боевой платформы.

Каковы подробности?

Договоренность открывает новый этап масштабирования отечественных военных технологий в рамках проекта DELTA Lab. Союзники смогут использовать систему для нужд собственной армии, адаптировать ее функционал и участвовать в создании новых цифровых инструментов.

Для дальнейшего технического совершенствования экосистемы немецкая сторона планирует задействовать механизмы IT-коалиции для Украины и другие партнерские форматы.

В то же время использование системы Бундесвером полностью исключает передачу каких-либо оперативных или боевых сведений Сил обороны.

Совместные разработки и проверенные решения

У Украины есть технологические решения, проверенные на фронте. DELTA – это уникальная цифровая платформа, которая объединяет планирование, управление операциями и анализ обстановки. Немецкая технологическая экспертиза поможет развивать и масштабировать возможности системы. Это важный шаг для нашего взаимовыгодного сотрудничества в сфере обороны. Партнерство Украины с Германией будет укреплять обе наши страны и безопасность всей Европы– подчеркнул Евгений Хмара.

Диалог о расширении промышленного сотрудничества ведется на постоянной основе. Еще в начале сентября министры обороны обоих государств в ходе телефонного разговора согласовали совместное развитие оборонного сектора как одно из ведущих направлений взаимодействия.

Миллионы выполненных миссий на фронте

Сама платформа в настоящее время демонстрирует рекордную динамику использования на передовой. В октябре оборонное ведомство сообщило, что модуль Mission Control зафиксировал более 3 миллионов задач по поражению позиций противника.

Только в течение сентября военнослужащие внесли в систему более 1,8 миллиона результатов выполнения операций. Этот показатель более чем в девять раз превысил объемы, зафиксированные в начале года.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Германия совместно с Норвегией профинансирует пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов для закупки ракет к системам Patriot через американский механизм PURL.