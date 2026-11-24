Adv

Как сообщило Министерство обороны Украины, подписанное соглашение об имплементации дает старт новому промышленному партнерству украинских и немецких компаний. Производственные мощности совместного предприятия будут развернуты непосредственно на территории Германии.

Берлин остается главным партнером в развитии ОПК

Согласно условиям соглашений, немецкая сторона полностью профинансирует запуск завода, производственный процесс и дальнейшее обслуживание техники.

Созданные комплексы будут предназначены для ведения тактической разведки и наблюдения, при этом партнеры согласовали возможность увеличения поставок в будущем.

Украинский министр обороны Евгений Хмара подчеркнул стратегическое значение привлечения зарубежных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса.

Германия – один из лидеров поддержки украинского ОПК. У нас уже есть совместные предприятия, и мы системно расширяем это сотрудничество. Теперь запускаем еще один проект – в сфере беспилотников для тактической разведки. Эти системы помогут нашим воинам лучше видеть поле боя, планировать и выполнять боевые задачи. Важно, что такие проекты одновременно укрепляют оборонную промышленность Украины и Германии– подчеркнул Евгений Хмара.

В настоящее время Украина уже реализует 11 совместных оборонных проектов с государствами-союзниками. Новое соглашение стало 12-й подобной инициативой, причем половина из них реализуется именно в сотрудничестве с Германией.

Как уже сообщалось на нашем сайте, оборонное взаимодействие двух стран стремительно расширяется и в сфере технологий: Германия стала первой среди иностранных партнеров, которая получит доступ к украинской боевой цифровой платформе DELTA.