Приватна ППО вже охороняє українські заводи: скільки компаній долучилося

До проєкту приватної ППО вже долучилися 24 компанії з різних областей України. Ініціатива, запущена наприкінці 2025 року, має на меті посилити захист підприємств, які регулярно зазнають атак ворожих дронів.

Приватна ППО не є окремою неконтрольованою структурою, а працює як одна зі складових загальної системи протиповітряної оборони країни. Її діяльність координується Повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ, пояснили в Міноборони.

Як працює приватна ППО і хто може долучитися до проєкту?

Проєкт приватної ППО стартував наприкінці 2025 року з ініціативи міністерства оборони України. Його створили для додаткового захисту працівників і виробничих потужностей підприємств, які щодня стають мішенню дронових атак ворога.

Важливо! Станом на квітень 2026 року до ініціативи приєдналися 24 компанії. Це підприємства різних форм власності з Харківської, Одеської, Київської, Полтавської, Закарпатської та інших областей України. Групи приватної ППО складаються з цивільних працівників, які пройшли спеціальне навчання, мають необхідні сертифікати та допуски і відповідають визначеним вимогам.

У межах чинного законодавства та за погодженням з повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ їм надається право застосовувати визначені засоби ППО на визначеній ділянці та у визначений час для захисту від повітряних атак.

До таких груп можуть долучатися люди, які за законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову до Сил оборони України. Водночас участь у проєкті не передбачає бронювання. Також до приватної ППО можуть входити представники воєнізованої охорони, якщо такі є на підприємстві.

Що вже збила приватна ППО?

Приватна протиповітряна оборона вже показує результати у збитті ворожих цілей.