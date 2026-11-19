Армія США випробувала незвичайний спосіб застосування ударних безпілотників. Наземний робот R3NEGADE, оснащений пусковою установкою HIV3, випустив 18 дронів, які виконали скоординовану атаку на навчальну ціль. Роботизована платформа може доставляти безпілотники на позицію без участі екіпажу, а після запуску дрони здатні виконувати завдання автономно.

Американські військові 12 листопада провели на полігоні Графенвер у Німеччині демонстрацію роботизованих систем із бойовими стрільбами. Як повідомило Командування розвитку бойових спроможностей армії США (DEVCOM), під час випробувань наземний робот R3NEGADE запустив групу ударних безпілотників із системи HIV3, після чого вони виконали автономну атаку на ціль. За даними Stars and Stripes, загалом із платформи запустили 18 дронів.

18 безпілотників із одного наземного робота

Головним учасником демонстрації став безекіпажний наземний комплекс R3NEGADE, на якому встановили спеціальну пускову систему HIV3 для групового запуску малих ударних дронів. На оприлюднених кадрах видно, як безпілотники один за одним вилітають із пускових напрямних, підіймаються в повітря та починають виконувати спільне завдання.

Система дозволяє запускати цілу групу апаратів із компактної наземної платформи. При цьому військовим не потрібно особисто розгортати кожен безпілотник на стартовій позиції. Під час демонстрації R3NEGADE вивели з транспортного контейнера, після чого робот застосував пускову установку.

Ударна група складалася з 18 дронів. За повідомленням американських військових, вони виконали автономну атаку на навчальну ціль. Водночас точний розподіл функцій між оператором і програмним забезпеченням армія США не розкрила. Також поки немає подробиць щодо характеристик самих безпілотників, дальності польоту, маси бойової частини та алгоритмів координації.

Як працює R3NEGADE з пусковою установкою HIV3

Основне завдання наземної платформи полягає в доставці ударних засобів у район застосування та їхньому запуску. На відміну від звичайної мобільної пускової установки, R3NEGADE не потребує екіпажу всередині машини. Завдяки цьому військові можуть використовувати його на небезпечних ділянках, не відправляючи туди людей разом із боєприпасами.

Військові продемонстрували й можливість попереднього розміщення обладнання в транспортних контейнерах. За задумом розробників, роботизовану техніку можна зберігати на визначених позиціях, а за необхідності швидко вводити в дію. Це дозволяє скоротити час розгортання та зменшити кількість військовослужбовців поблизу стартового майданчика.

Схожу концепцію вже розвивають і українські виробники. Зокрема, Мілітарі 24 раніше розповідав про розробку Ratel Robotics, яка передбачає запуск дронів-перехоплювачів із наземного роботизованого комплексу. Проте американську систему випробували саме для групового удару, а не для протиповітряної оборони.

Перед ударом інший дрон поставив димову завісу

Випробування на полігоні Графенвер не обмежувалися запуском 18 безпілотників. Спочатку американські військові застосували вантажний дрон TRV-150, який скинув димовий заряд у районі навчальної цілі. Після цього в дію вступив R3NEGADE з пусковою установкою HIV3 та групою ударних дронів.

Такий сценарій дозволив перевірити взаємодію кількох типів безпілотної техніки під час однієї операції. При цьому американські військові не повідомили, що димова завіса була необхідною для наведення ударних дронів.

Окремо армія США показала ще один R3NEGADE, цього разу оснащений дистанційно керованим бойовим модулем із протитанковою ракетою Javelin. Отже, на одному полігоні випробовували відразу кілька сценаріїв застосування безекіпажної техніки: груповий запуск дронів, створення димових завіс і використання ракетного озброєння з наземного робота.

Чим рій дронів відрізняється від звичайної групової атаки

Слово "рій" дедалі частіше використовують щодо масових запусків безпілотників, однак із технічного погляду не кожна група дронів є повноцінним автономним роєм. Якщо декілька апаратів просто запускають у повітря для виконання заздалегідь визначених завдань, це ще не означає, що вони можуть самостійно взаємодіяти, змінювати ролі та розподіляти цілі.

Справжня ройова система передбачає певний рівень координації між учасниками групи, а в складніших конфігураціях - можливість ухвалювати рішення без постійного втручання оператора. Як пояснював Мілітарі 24 керівник Trident Group Юрій Гуменчук, повноцінний рій відрізняється від групового запуску здатністю безпілотників самостійно координувати власні дії.

У випадку американського випробування відомо про автономний удар і використання 18 дронів. Однак механізми обміну даними та можливість самостійного розподілу цілей публічно не деталізували. Тому наразі коректніше говорити про демонстрацію групового застосування автономних ударних безпілотників, а не про підтверджене випробування повністю незалежного ройового інтелекту.

Навіщо американській армії наземні роботи з дронами

Американські військові розглядають поєднання наземних роботів і ударних дронів як спосіб розширити можливості підрозділів без збільшення ризиків для особового складу. Особливо перспективним вважають використання техніки, яку можна заздалегідь доставити в потрібний район, а згодом активувати дистанційно.

Один із керівників програми автономних систем Алекс Томосієскі розповів журналістам, що армія досліджує можливість зберігати наземні та повітряні роботи в контейнерах на визначених позиціях. Це має дозволити командуванню швидше залучати безпілотні системи до операцій.