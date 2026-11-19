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12 ноября американские военные провели на полигоне Графенвер в Германии демонстрацию роботизированных систем с боевыми стрельбами. Как сообщило Командование по развитию боевых возможностей армии США (DEVCOM), в ходе испытаний наземный робот R3NEGADE запустил группу ударных беспилотников из системы HIV3, после чего они выполнили автономную атаку на цель. По данным Stars and Stripes, всего с платформы было запущено 18 дронов.

18 беспилотников с одного наземного робота

Главным участником демонстрации стал беспилотный наземный комплекс R3NEGADE, на котором установили специальную пусковую систему HIV3 для группового запуска малых ударных дронов. На обнародованных кадрах видно, как беспилотники один за другим вылетают из пусковых направляющих, поднимаются в воздух и начинают выполнять совместную задачу.

Система позволяет запускать целую группу аппаратов с компактной наземной платформы. При этом военным не нужно лично выставлять каждый беспилотник на стартовую позицию. Во время демонстрации R3NEGADE вывели из транспортного контейнера, после чего робот применил пусковую установку.

Ударная группа состояла из 18 дронов. По сообщению американских военных, они выполнили автономную атаку на учебную цель. В то же время точное распределение функций между оператором и программным обеспечением армия США не раскрыла. Также пока нет подробностей относительно характеристик самих беспилотников, дальности полета, массы боевой части и алгоритмов координации.

Как работает R3NEGADE с пусковой установкой HIV3

Основная задача наземной платформы заключается в доставке ударных средств в район применения и их запуске. В отличие от обычной мобильной пусковой установки, R3NEGADE не требует экипажа внутри машины. Благодаря этому военные могут использовать его на опасных участках, не отправляя туда людей вместе с боеприпасами.

Военные также продемонстрировали возможность предварительного размещения оборудования в транспортных контейнерах. По замыслу разработчиков, роботизированную технику можно хранить на определенных позициях, а при необходимости быстро вводить в действие. Это позволяет сократить время развертывания и уменьшить количество военнослужащих вблизи стартовой площадки.

Подобную концепцию уже развивают и украинские производители. В частности, "Милитари 24" ранее рассказывал о разработке Ratel Robotics, которая предусматривает запуск дронов-перехватчиков с наземного роботизированного комплекса. Однако американскую систему испытали именно для группового удара, а не для противовоздушной обороны.

Перед ударом другой дрон создал дымовую завесу

Испытания на полигоне Графенвер не ограничивались запуском 18 беспилотников. Сначала американские военные применили грузовой дрон TRV-150, который сбросил дымовой заряд в районе учебной цели. После этого в действие вступил R3NEGADE с пусковой установкой HIV3 и группой ударных дронов.

Такой сценарий позволил проверить взаимодействие нескольких типов беспилотной техники в ходе одной операции. При этом американские военные не сообщили, что дымовая завеса была необходима для наведения ударных дронов.

Отдельно армия США продемонстрировала еще один R3NEGADE, на этот раз оснащенный дистанционно управляемым боевым модулем с противотанковой ракетой Javelin. Таким образом, на одном полигоне испытывали сразу несколько сценариев применения беспилотной техники: групповой запуск дронов, создание дымовых завес и использование ракетного вооружения с наземного робота.

Почему рой дронов отличается от обычной групповой атаки

Слово "рой" все чаще используют в отношении массовых запусков беспилотников, однако с технической точки зрения не каждая группа дронов является полноценным автономным роем. Если несколько аппаратов просто запускают в воздух для выполнения заранее определенных задач, это еще не означает, что они могут самостоятельно взаимодействовать, менять роли и распределять цели.

Настоящая роевая система предполагает определенный уровень координации между участниками группы, а в более сложных конфигурациях – возможность принимать решения без постоянного вмешательства оператора. Как объяснил "Милитари 24" руководитель Trident Group Юрий Гуменчук, полноценный рой отличается от группового запуска способностью беспилотников самостоятельно координировать свои действия.

В случае американских испытаний известно об автономном ударе и использовании 18 дронов. Однако механизмы обмена данными и возможность самостоятельного распределения целей публично не детализировали. Поэтому пока корректнее говорить о демонстрации группового применения автономных ударных беспилотников, а не о подтвержденном испытании полностью независимого роевого интеллекта.

Зачем американской армии наземные роботы с дронами

Американские военные рассматривают сочетание наземных роботов и ударных дронов как способ расширить возможности подразделений без увеличения рисков для личного состава. Особенно перспективным считают использование техники, которую можно заранее доставить в нужный район, а затем активировать дистанционно.

Один из руководителей программы автономных систем Алекс Томосиески рассказал журналистам, что армия изучает возможность хранения наземных и воздушных роботов в контейнерах на определенных позициях. Это должно позволить командованию быстрее задействовать беспилотные системы в операциях.