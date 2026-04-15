Уже невдовзі побачимо її в дії: полковник запасу розкрив, на що здатна нова ракета-дрон Areion
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Areion створили на основі ракети-дрона "Паляниця". Її варто розглядати як вдосконалення цієї зброї.
Що відомо про ракету-дрон Areion?
За словами Світана, нову ракету-дрон Areion не варто порівнювати з Нептуном". Утім, її можна запускати з пускових установок ракетного комплексу "Нептун".
Вже відомо, що дальність ураження ракети Areion – 600 кілометрів. А бойова частина становить 120 кілограмів. Важливо, що його розробило державне підприємство КБ "Луч".
"Нептун" створений на основі ракети Х-35. А Areion створена на базі "Паляниці". Фактично такий собі мінілітак. "Паляниця" зі своїм розмахом крил не увійде в пускову установку до "Нептуна". А Areion підходить до цих ПУ. Це – хороша та дешева ракета,
– зазначив Світан.
600 кілометрів дальності ураження – це загроза для російського оперативного тилу. Ця ракета чудово працюватиме проти російських аеродромів та різних заводів, зокрема й НПЗ.
Що відомо про виробництво зброї в Україні?
- Президент Володимир Зеленський розповів про успіхи української оборонної індустрії. Він продемонстрував ракети українського виробництва, безпілотні системи, дрони-перехоплювачі, ударні та морські дрони, бронетехніку, роботизовані комплекси тощо.
- Загалом Зеленський продемонстрував 56 зразків української зброї. Серед них було 7 видів ракет та 31 дрон різного призначення. Серед них – ракета "Фламінго" з дальністю до 3000 кілометрів.
- Зокрема Україна застосовує ракету-дрон "Рута" для ударних та розвідувальних місій із дальністю до 300 кілометрів. А також – ракета-дрон "Пекло" з високою швидкістю та дальністю ураження до 700 кілометрів.