Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Areion створили на основі ракети-дрона "Паляниця". Її варто розглядати як вдосконалення цієї зброї.

Що відомо про ракету-дрон Areion?

За словами Світана, нову ракету-дрон Areion не варто порівнювати з Нептуном". Утім, її можна запускати з пускових установок ракетного комплексу "Нептун".

Вже відомо, що дальність ураження ракети Areion – 600 кілометрів. А бойова частина становить 120 кілограмів. Важливо, що його розробило державне підприємство КБ "Луч".

"Нептун" створений на основі ракети Х-35. А Areion створена на базі "Паляниці". Фактично такий собі мінілітак. "Паляниця" зі своїм розмахом крил не увійде в пускову установку до "Нептуна". А Areion підходить до цих ПУ. Це – хороша та дешева ракета,

– зазначив Світан.

600 кілометрів дальності ураження – це загроза для російського оперативного тилу. Ця ракета чудово працюватиме проти російських аеродромів та різних заводів, зокрема й НПЗ.

