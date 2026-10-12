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Military 24 Зброя і технології Росія скоротила виробництво "Кинджалів" через проблеми з точністю та нестачу літаків, – ГУР
12 жовтня, 11:12
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Росія скоротила виробництво "Кинджалів" через проблеми з точністю та нестачу літаків, – ГУР

Дарія Черниш

Українська розвідка оприлюднила детальну будову російської аеробалістичної ракети "Кинджал" та список її виробників. Виявилося, що через технічні проблеми окупанти були змушені суттєво скоротити випуск цього озброєння.

На порталі War&Sanctions оприлюднили інтерактивну 3D-модель ракети Х-47М2. Розвідка встановила 58 російських підприємств, які беруть участь у її створенні. Показово, що 22 з цих компаній досі не потрапили під санкції, повідомило Головне управління розвідки МО України.

Чому Росія скорочує виробництво "Кинджалів"

За даними розвідників, ракета "Кинджал" на 90% уніфікована з балістичною ракетою комплексу "Іскандер-М". Головні відмінності полягають у наявності хвостового обтічника, радіолокаційної головки самонаведення та станції активних перешкод.

Ракета має проникальну фугасну бойову частину у товстому металевому корпусі для знищення бетонованих та захищених споруд, а також ядерну версію.

Проте зараз росіяни намагаються переробити ракету під осколково-фугасну бойову частину. У ГУР пояснили, що це пов'язано з поганою точністю наведення, яка критично важлива для проникальної БЧ.

Саме через це у 2026 році ворог значно зменшив обсяги держоборонзамовлення цих ракет, спрямувавши виробничі потужності, компонентну та сировинну базу на виробництво балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М",
– повідомили в розвідці.

Ще однією причиною такого рішення стала нестача літаків-носіїв, адже російська авіапромисловість наразі не виготовляє нові винищувачі МіГ-31К та МіГ-31І. Незабаром розвідка обіцяє опублікувати список заводів, які намагаються підтримувати та модернізовувати старі літаки.

Нагадаємо, Росія оснастила "Герань-4" американськими сенсорами та спеціальною боєголовкою для ударів по мостах. Крім того, окупанти створили реактивну версію ударного безпілотника "Гарпія", яку запускають зі звичайних вантажівок.

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