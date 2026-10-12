Росія скоротила виробництво "Кинджалів" через проблеми з точністю та нестачу літаків, – ГУР

Українська розвідка оприлюднила детальну будову російської аеробалістичної ракети "Кинджал" та список її виробників. Виявилося, що через технічні проблеми окупанти були змушені суттєво скоротити випуск цього озброєння.

На порталі War&Sanctions оприлюднили інтерактивну 3D-модель ракети Х-47М2. Розвідка встановила 58 російських підприємств, які беруть участь у її створенні. Показово, що 22 з цих компаній досі не потрапили під санкції, повідомило Головне управління розвідки МО України.

Чому Росія скорочує виробництво "Кинджалів"

За даними розвідників, ракета "Кинджал" на 90% уніфікована з балістичною ракетою комплексу "Іскандер-М". Головні відмінності полягають у наявності хвостового обтічника, радіолокаційної головки самонаведення та станції активних перешкод.

Ракета має проникальну фугасну бойову частину у товстому металевому корпусі для знищення бетонованих та захищених споруд, а також ядерну версію.

Проте зараз росіяни намагаються переробити ракету під осколково-фугасну бойову частину. У ГУР пояснили, що це пов'язано з поганою точністю наведення, яка критично важлива для проникальної БЧ.

Саме через це у 2026 році ворог значно зменшив обсяги держоборонзамовлення цих ракет, спрямувавши виробничі потужності, компонентну та сировинну базу на виробництво балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М",

– повідомили в розвідці.

Ще однією причиною такого рішення стала нестача літаків-носіїв, адже російська авіапромисловість наразі не виготовляє нові винищувачі МіГ-31К та МіГ-31І. Незабаром розвідка обіцяє опублікувати список заводів, які намагаються підтримувати та модернізовувати старі літаки.

Нагадаємо, Росія оснастила "Герань-4" американськими сенсорами та спеціальною боєголовкою для ударів по мостах. Крім того, окупанти створили реактивну версію ударного безпілотника "Гарпія", яку запускають зі звичайних вантажівок.