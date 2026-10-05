Як повідомляє Головне управління розвідки, ворог почав запускати дрони такої модифікації восени поточного року. Детальні дані про начинку апарата розвідники опублікували на порталі War&Sanctions. З'ясувалося, що окупанти замінили китайський двигун на російський аналог та оновили електроніку.

Як змінили дрон

Оновлений безпілотник отримав блок "МОХ", основою якого став високоточний магнітометр від американської компанії PNI Sensor. Цей датчик працює в парі з інерціальним модулем, що дозволяє зменшити похибку гіроскопів та підвищити точність автономного польоту БпЛА.

Крім того, росіяни додали до супутникової навігації ще одну систему під назвою "Сусанін". Вона працює за принципом оптичного порівняння: камера дрона фіксує зображення та звіряє його з еталонним, яке заздалегідь завантажили в пам'ять.

Це допомагає безпілотнику триматися маршруту від точки запуску до точки прицілювання. "Аналогічна система також використовується на нових БпЛА "Герань-5" версії К5", – додали в розвідці.

Загроза для інфраструктури

Новою загрозою є бойова частина КРСН – кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження. Її розробили спеціально для того, щоб кумулятивним струменем перерізати конструкції, зокрема мостів та ліній електропередач.

Що стосується силової установки, то замість китайського турбореактивного двигуна Telefly тепер стоїть його російська копія, яку збирають у вільній економічній зоні "Алабуга". Решта електронних компонентів залишилася такою ж, як і в попередніх версіях зброї.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія могла накопичити близько 10 тисяч "Шахедів" різних модифікацій. А щомісяця агресор виготовляє близько 2 тисяч "Гераней-4" та "Гераней-5".