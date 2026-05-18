Дуже відрізняється від "Фламінго": експерт назвав особливості нової української ракети RUTA

У 2027 році в Україні випробують нову крилату ракету RUTA з дальністю 2 тисячі кілометрів. Це спільна розробка компанії Destinus та Rheinmetall.

Військовий експерт, засновник БФ “Реактивна пошта” Павло Нарожний зауважив 24 Каналу, що RUTA має відмінності від ракети "Фламінго". Він розібрав особливості нової української розробки.

"RUTA – це крилата ракета. Вона має інше компонування та принципово відрізняється від "Фламінго". У чому різниця? У RUTA двигун інтегрований в корпус, у "Фламінго" – винесений назовні", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс сказав, чим Україна перевершує світ у військових технологіях. За його словами, Європа вражена не однією технологією, а цілим комплексом сучасних військових розробок. Україна одночасно розвиває кілька критично важливих напрямів: безпілотники, крилаті ракети, а також перспективні балістичні системи і протиракетну оборону. На його думку, європейським країнам варто активніше переймати український досвід, щоб швидше нарощувати свої можливості щодо виробництва.

У чому різниця між RUTA та "Фламінго"?

Павло Нарожний розповів, що двигун виносять назовні для того, щоб можна було ставити їх від будь-яких виробників, не змінюючи конструкцію ракети. У RUTA інтегрований двигун, тому це більш серйозна розробка.

Вона з самого початку розрахована під конкретні двигуни. Коефіцієнт корисної дії цієї ракети буде набагато більший, бо вона набагато краще зроблена з аеродинамічного погляду. Але вона буде коштувати значно дорожче, ніж "Фламінго",

– підкреслив він.

Ціна "Фламінго" у публічному просторі не розголошується. Однак коли у Чехії збирали гроші на це озброєння для України, то придбали ракету за понад 600 тисяч доларів. Ракета RUTA буде коштувати приблизно мільйон, півтора мільйона.

За характеристиками вона дуже близька до "Фламінго". Але коли кажуть про боєголовку 250 кілограм, то я нагадую, що боєголовка "Фламінго" може бути до тонни, тобто набагато більше. Відповідно буде набагато потужніший удар при влучанні цієї ракети,

– пояснив військовий експерт.

Зазвичай у таких ракетах виробники не публікують характеристики, за яким принципом працює навігація. Але ракета повинна працювати в умовах застосування РЕБ, тобто з повною відсутністю систем супутникові навігації.

Але зазвичай у таких ракетах стоять системи навігації по рельєфу місцевості. Тобто у ній закладена карта місцевості, вона летить, усе це знімає інфрачервона камера і аналізує з тієї карти, яка закладена в її пам'яті. Тому це трохи інша ракета,

– сказав засновник БФ "Реактивна пошта".

За його словами, найголовніше – це система пуску. У ракети RUTA – пуск з літака. Це набагато складніше і набагато дорожче, ніж у "Фламінго".

Що відомо про ракету RUTA?

18 травня компанія Destinus оголосила про прискорення розробки RUTA Block 3 – найпотужнішої ракети у своїй лінійці. Її випробування заплановані на 2027 рік. Виробництво розгорнуть у Нідерландах, Україні та Німеччині у межах спільного підприємства Rheinmetall Destinus Strike Systems.

Відомо, що ракета RUTA – це крилата ракета з дальністю 2 тисячі кілометрів. RUTA Block 1 уже серійно виготовляється в Нідерландах. Block 2 зараз проходить льотні випробування в Україні і має вийти на серійний випуск у 2026 році. Обіцяють, що Block 3 суттєво відкриє нові можливості та вийде в новий клас далекобійних ударних систем.

Block 3 матиме турбореактивний двигун Destinus T220 нового покоління, бойову частину класу 250 кілограм та систему автономної навігації, стійкої до радіоелектронного придушення GNSS. Запуск – з контейнерної пускової установки стандарту ISO, сумісної з наземним, морським і стаціонарним базуванням.

Зауважимо, що у 2026 році планують створити спільну компанію Rheinmetall Destinus Strike Systems. Виробник RUTA для України разом з Rheinmetall створюватиме аналог HIMARS і крилаті ракети. У межах співпраці також розроблятимуть реактивні снаряди для РСЗВ.