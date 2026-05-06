Туреччина презентувала свою першу міжконтинентальну балістичну ракету Yildirimhan

Туреччина під час міжнародного виставкового заходу промисловості SAHA 2026 представила свою першу МБР Yildirimhan. Міністр оборони країни Яшар Гюлер заявив, що турецька оборонна промисловість значно збільшила свої виробничі потужності.

Така ракета має дальність до 6000 кілометрів та може долетіти навіть до Пекіна. Про це повідомили у Defense Express.

Дивіться також Перевершує С-500 росіян: рідкісні кадри китайської системи ПРО HQ-29, що може збивати супутники

Що відомо про нову турецьку розробку?

У Стамбулі була представлена перша модель міжконтинентальної балістичної ракети Yildirimhan. Яшар Гюлер заявив, що сподівається на успіх нової зброї.



Радіус зони ураження ракети Yildirimhan / Схема Defense Express

У Anadolu Agency повідомили, що МБР Yildirimhan здатна набирати швидкість 30 600 кілометрів за годину. Таким чином ракета зможе подолати усі системи ППО та ПРО.

Турецька МБР використовує рідкий тетраоксид азоту як паливо, а також летить за допомогою чотирьох ракетних двигунів й може нести до 3000 кілограмів вибухівки.

Ракета, завдяки поєднанню високої швидкості та маневреності, забезпечує досягнення цільової зони та обмежує можливості противника щодо раннього попередження або перехоплення,

– заявили у виданні.

Останні новини про нову зброю

Міністерство енергетики США запросило майже 100 мільйонів доларів на розробку нової ядерної зброї для ураження укріплених підземних цілей у межах проєкту NDS-A.

Проєкт NDS-A спрямований на створення зброї, яка може знищувати важкодоступні цілі, причому його деталі залишаються засекреченими.

Компанія Fire Point планує створити балістичну ракету з дальністю 850 кілометрів до середини 2026 року. Директор компанії заявив, що ці ракети буде важко збити, навіть для систем ППО, таких як Patriot.