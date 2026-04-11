Рекордна угода Пентагону прискорить виробництво ракет для Patriot, – WSJ
11 квітня, 10:30
Рекордна угода Пентагону прискорить виробництво ракет для Patriot, – WSJ

Дарія Черниш
Основні тези
  • Пентагон уклав угоду з Lockheed Martin на 4,76 мільярда доларів для прискорення виробництва ракет PAC-3 MSE для систем Patriot.
  • До 2030 року планується збільшити виробництво ракет до 2 тисяч одиниць на рік, включаючи модернізацію та супутні сервіси.

Пентагон та оборонна компанія Lockheed Martin уклали рекордну угоду на 4,76 мільярда доларів. Контракт має прискорити виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для систем ППО Patriot.

Про це повідомили у The Wall Street Journal.

Що відомо про нову угоду Пентагон?

Контракт Міністерства оборони США передбачає модернізацію та прискорення виробництва ракет-перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE). Сума угоди становить понад 4,7 мільярда доларів.

Планується, що завдяки домовленості виробництво ракет до 30 червня 2030 року зросте з 620 до 2 тисяч одиниць на рік. Також йдеться про надання супутніх сервісів: обладнання, програмного забезпечення, технічного планування та управління роботами.

Видання нагадало, що армія США використовує PAC-3 MSE в основній системі перехоплення ракет середньої та великої дальності. Також це основа ППО Вашингтону та їхніх союзників.

Постачання цих ракет значно обмежили з початку протидії ударами Ірану у регіонах Перської затоки.

Чи надають Україні такі ракети?

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна тримає контакт з партнерами для посилення ППО. Зокрема, продовжуються постачання ракет для ЗРК Patriot і Київ нещодавно отримав нову партію.

  • До цього він розповів, що США та їхні союзники за перші 4 дні війни в Ірану випустили понад 800 ракет з Patriot. За даними Зеленського, це приблизно на 200 більше, ніж отримала Україна за останні три роки.

  • До того ж американці збивали ракетами за близько 6 мільйонів доларів "Шахед" за 70 тисяч доларів.

  • Український лідер попереджав про можливе зменшення допомоги від США для України через ескалацію на Близькому Сході.