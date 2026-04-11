Рекордна угода Пентагону прискорить виробництво ракет для Patriot, – WSJ

Пентагон та оборонна компанія Lockheed Martin уклали рекордну угоду на 4,76 мільярда доларів. Контракт має прискорити виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для систем ППО Patriot.

Про це повідомили у The Wall Street Journal.

Що відомо про нову угоду Пентагон?

Контракт Міністерства оборони США передбачає модернізацію та прискорення виробництва ракет-перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE). Сума угоди становить понад 4,7 мільярда доларів.

Планується, що завдяки домовленості виробництво ракет до 30 червня 2030 року зросте з 620 до 2 тисяч одиниць на рік. Також йдеться про надання супутніх сервісів: обладнання, програмного забезпечення, технічного планування та управління роботами.

Видання нагадало, що армія США використовує PAC-3 MSE в основній системі перехоплення ракет середньої та великої дальності. Також це основа ППО Вашингтону та їхніх союзників.

Постачання цих ракет значно обмежили з початку протидії ударами Ірану у регіонах Перської затоки.

Чи надають Україні такі ракети?