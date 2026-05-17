В Росії є проблема з ракетами Х-101: авіексперт пояснив, що сталось

Російський стратегічний запас ракет практично знищений, тому черговий удар по Україні мав на меті продемонструвати силу після приниження Путіна на 9 травня. Ситуація подібна до того, як генерал Сергій Суровікін виснажив ресурси під час попередніх кампаній.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що попри все Україна активно протидіє противнику, а Росія поступово деградує у всіх напрямках.

Що сталося з російським стратегічним запасом ракет?

За словами Криволапа, Росія вирішила одним ударом "вбити кількох зайців одразу".

Зверніть увагу! Росія цілеспрямовано атакує американські корпорації, які мають справи в Україні – у квітні під вогонь потрапив зерновий термінал компанії Cargill на території Одеської області. Американський журналіст Девід Саттер інтерпретує ці атаки як російську спробу залякати Захід та тестування реакції США та такі акти агресії.

Перше – удар для відновлення престижу. Після невдалого параду на Красній площі, Путін мав зробити щось, щоб сказати: "Ми не такі розбиті, як ви думаєте. Ми потужні". Друге – це послання Дональду Трампу й Сі Цзіньпіну, які якраз зустрічалися в Китаї, щоб нагадати, що Росія все ще серйозний гравець.

Тому росіяни влили в атаку всі запаси. На думку авіаексперта, якщо в них є стратегічний резерв, то вони давно почали його використовувати, і там мало що залишилося.

Наші системи працюють 24/7, але персоналу важко. Однак ми подолаємо цю ситуацію. Росія деградує по всіх напрямках – економіці, людському потенціалі, навіть в соціальних мережах з’являється серйозне незадоволення. Тому ми на правильному шляху,

– наголосив експерт.

