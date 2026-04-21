Війна роботів в Україні: як дрони та наземні системи змінюють поле бою

Українські військові дедалі частіше використовують наземних роботів і дрони для штурмів, евакуації та навіть захоплення позицій без участі піхоти. Це вже називають новим етапом війни, де технології замінюють солдата на передовій.

Українські сили все активніше застосовують наземні роботизовані системи та дрони для ведення бойових дій, що поступово змінює характер сучасної війни. Про це пише CNN.

Дивіться також Федоров розкрив, як ШІ вже воює на фронті: від дронів-камікадзе до "розумних" турелей

Як дрони та наземні системи змінюють поле бою?

За словами командира підрозділу, який проводить місії з роботизованими системами Миколи "Макара" Зінкевича, під час однієї з операцій українські наземні роботи та дрони вперше змогли змусити російських військових здатися без жодного пострілу з боку піхоти. Він назвав це історичним випадком, коли позицію було взято виключно за допомогою роботизованих систем. Після цього подібні місії стали регулярною практикою для підрозділів, що працюють із наземними дронами. Спочатку такі системи використовували для евакуації поранених і доставки боєприпасів, однак згодом їх почали застосовувати і для штурмових операцій.

Експерти зазначають, що наземні роботи мають низку переваг: їх складніше виявити, вони здатні працювати в різних погодних умовах і можуть переносити значні вантажі. Водночас вони вже довели ефективність у бойових умовах, зокрема при обороні позицій і логістичних операціях.

За даними українських військових, лише за останні місяці дрони та роботи виконали десятки тисяч місій, рятуючи життя військових у найнебезпечніших зонах.

Аналітики підкреслюють, що розвиток таких технологій змінює саму концепцію війни, однак поки що вони не можуть повністю замінити піхоту для утримання територій. Водночас Україна планує масштабувати використання роботизованих систем, поступово інтегруючи їх у всі рівні бойових операцій.

Як Україна використовує нові технології у війні з Росією?