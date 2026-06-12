Ймовірно, через рік Україна зможе воювати роботами, – співзасновник Rovertech

Україна стала однією з провідних держав у військових технологіях. Попри складні виклики на полі бою, українці шукають методи, як покращити армію та зробити її значно сильнішою, ніж у противника. Новітні технології – роботи можуть допомогти в цьому.

Співзасновник компанії Rovertech Борис Дрожак розповів 24 Каналу, що є шанс зменшити роль безпосередньої участі людини у війні. Майбутнє бойових дій може бути пов'язане з активним використанням роботизованих систем, які поступово замінюватимуть частину функцій солдатів на полі бою.

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"Якщо ми воюватимемо ще рік, найімовірніше, це вже буде війна роботів. Це цілком можливо", – сказав він.

Як може змінитися характер війни?

За словами Бориса Дрожака, важливу роль у війні відіграє не сам факт використання штучного інтелекту, а здатність сторін швидко адаптуватися, мислити креативно та знаходити ефективні контрзаходи до нових загроз.

Співзасновник компанії Rovertech про перспективи України у війні: відео

Штучний інтелект сам по собі може бути передбачуваним, тому перевагу отримує той, хто здатний його правильно застосовувати та швидко змінювати підхід до ведення бойових дій. У цьому контексті, на думку співзасновника компанії Rovertech, можуть з'явитися нові типи бойових систем.

У нас будуть не просто роботи, а радше "аватари", якими люди керуватимуть за допомогою своїх навичок і розуміння,

– пояснив він.

Дрожак зазначив, що такі системи можуть бути складнішими за класичний штучний інтелект з погляду управління, адже поєднуватимуть технології та людський досвід.

Вони (поєднання технологій та досвіду людей – 24 Канал) розумніші за штучний інтелект. Саме в цей бік усе рухається,

– висловився співзасновник компанії Rovertech.

Він вважає, що у випадку розвитку таких технологій демократичні держави зможуть зменшити залежність від масового залучення людей до бойових дій, натомість використовуючи технологічні системи, якими керуватимуть підготовлені військові.

Такий розвиток подій може стати одним із ключових трендів майбутніх воєн, де технології відіграватимуть вирішальну роль у збереженні життя людей та зміні самої логіки бойових дій.

Розвиток українських технологій на війні

Україна активно впроваджує новітні безпілотні та роботизовані технології на полі бою, які вже зараз допомагають зменшувати ризики для військових та підвищувати ефективність виконання бойових завдань. Одним із перспективних напрямків розвитку називають використання роїв дронів, здатних діяти спільно та виконувати складні операції.

Наземні роботизовані комплекси дедалі активніше застосовують на фронті, однак повністю замінити військовослужбовців вони наразі не можуть. Експерти вважають, що найближчими роками роль таких систем лише зростатиме, але ключові рішення на полі бою й надалі ухвалюватимуть люди.

Головне управління розвідки показало роботу наземного роботизованого комплексу, озброєного кулеметом, який успішно знищує російські FPV-дрони в засідках. Такі безпілотні платформи допомагають українським військовим убезпечувати логістичні маршрути та виконувати бойові завдання без ризику для особового складу.