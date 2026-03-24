Дещо лякає більше, – авіаексперт оцінив небезпеку від нових швидкісних дронів

Росіяни модернізували реактивний ударний дрон "Герань-5", який може летіти на відстань 500 – 600 кілометрів за годину. Є сенс збивати їх зенітними ракетами типу AIM-9, якими оснащені літаки F-16.

Крім того, якщо літають "Шахеди" з такими швидкостями, то F-16 досить зручно збивати їх за допомогою своїх гармат. Авіаційний експерт Костянтин Криволап озвучив 24 Каналу думку, що Україна впорається зі збільшенням кількості безпілотників, які літають з великими швидкостями.

"Я думаю, ми з цією проблемою впораємося. Мене більше лякає те, що найближчим часом, найімовірніше, ми будемо відчувати гострий дефіцит ракет PAC-3, які здатні збивати балістику", – сказав він.

Однак Україна працює над тим, щоб у належний спосіб відповідати на ці загрози. Зокрема, знищують ракетні комплекси "Бастіон" в Криму, які запускають "Циркони".

Зверніть увагу! Вночі 24 березня Сили оборони України вдарили по російському береговому ракетному комплексу "Бастіон-М" у Криму. Дрон знищив пускову установку "Циркон" та дві дорогі ракети. Також відомо про втрати серед особового складу росіян. Семеро військових загинули або були поранені.

Як Росія модернізує "Герані"?