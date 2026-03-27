Поцупили князя для назви: росіяни масово випускають новий дрон

Нова модель називається на честь київського князя "Володимир Святославович". FVP-дрон має незвичайне овальне крило, яке збільшує радіус дії до 50 кілометрів.

Про нову розробку повідомляє радник Міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про новий дрон?

Нещодавно радник міністра оборони показав нову модель ворожих БпЛА і зазначив, що вони мають дальність польоту 50 кілометрів. Над назвою росіяни довго не думали, зробивши те, що вміють найкраще, – вкрали ім'я київського князя. Окрім поцупленої назви, дрон особливий кільцеподібним крилом.

Така схема дозволяє знизити інтенсивність кінцевих вихорів та покращити аеродинаміку. Спершу вона викликала дискусію серед експертів стосовно своєї ефективності. Проте, зараз Росія масово розпочинає їхнє виробництво на підприємстві "Ушкуйник".

Це ті люди, які "завалили" російські фронти дронами на оптоволокні. Компанія потужна, і можна очікувати великих обсягів,

– зазначає "Флеш".

Росіяни повідомляють, що розробка вже використовується на фронті, наразі в невеликих кількостях, але незабаром планується маштабізація. Вони розповідають, що окрім покращення дальності роботи, нові дрони мають опцію захоплення цілі зображення і донаведення у разі втрати радіосигналу.



Так виглядає новий дрон росіян "Володимир Святославович" / Фото "Флеша"



Росіяни вже випробували дрон на фронті / Фото "Флеша"



Особливістю дрона є кільцеподібне крило / Фото "Флеша"

Незважаючи на російські заяви про інноваційність та революційність даного безпілотника, варто зазначити, що в сучасній війні технології розвиваються дуже швидко, а засоби протидії роблять зброю ефективну сьогодні неефективною завтра.

