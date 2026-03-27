О новой разработке сообщает советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Смотрите также Новые вызовы для украинской ПВО: экс-сотрудник СБУ ответил, что может готовить Россия

Что известно о новом дроне?

Недавно советник министра обороны показал новую модель вражеских БПЛА и отметил, что они имеют дальность полета 50 километров. Над названием россияне долго не думали, сделав то, что умеют лучше всего, – украли имя киевского князя. Кроме украденного названия, дрон особенный кольцеобразным крылом.

Такая схема позволяет снизить интенсивность конечных вихрей и улучшить аэродинамику. Сначала она вызвала дискуссию среди экспертов относительно своей эффективности. Однако, сейчас Россия массово начинает их производство на предприятии "Ушкуйник".

Это те люди, которые "завалили" российские фронты дронами на оптоволокне. Компания мощная, и можно ожидать больших объемов,

– отмечает "Флеш".

Россияне сообщают, что разработка уже используется на фронте, пока в небольших количествах, но вскоре планируется маштабирование. Они рассказывают, что кроме улучшения дальности работы, новые дроны имеют опцию захвата цели изображения и донаведения в случае потери радиосигнала.



Так выглядит новый дрон россиян "Владимир Святославович" / Фото "Флеша"



Россияне уже испытали дрон на фронте / Фото "Флеша"



Особенностью дрона является кольцеобразное крыло / Фото "Флеша"

Несмотря на российские заявления об инновационности и революционности данного беспилотника, стоит отметить, что в современной войне технологии развиваются очень быстро, а средства противодействия делают оружие эффективное сегодня неэффективным завтра.

Что известно о войне дронов?