Стали ключовим фактором, – експерт розкрив, чи має Україна протидію Су-34 з модернізованими ФАБ

Прифронтові регіони перебувають під постійними атаками ворога – ракетними, дроновими, артилерійськими. Проте найбільшою загрозою залишають фугасні авіаційні бомби (ФАБ), які потужну руйнівну силу. До того ж ворог їх час від часу удосконалює.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу про особливості ФАБів, які оснащені універсальним модулем планерування та корекції (УМПК). Він пояснив, у чому їхня небезпека для України.

Чому росіянам не шкода своїх літаків?

Лакійчук наголосив, що найбільшу загрозу уявляють ФАБи, до яких додаються УМПК – "крильця", які спрямовують її після запуску у конкретну точку. Також небезпечна крилата ракета С-71К "Ковер". Але, за його словами, це та сама ФАБ у пластиковому корпусі і з додаванням реактивного двигуна, який прискорює її та збільшує дальність використання ще на декілька десятків кілометрів.

Зверніть увагу! Одна з нових розробок росіян – крилата ракета С-71К "Ковер", яка вперше була використана наприкінці 2025 року. Її бойова частина – осколково-фугасна авіаційна бомба ОФАБ-250-270, що має вагу 250 кілограмів. Вона інтегрована у силову раму носової частини ракети. Її корпус виготовлений з багатошарового матеріалу, в основі якого є склотекстоліт, а внутрішні елементи – з алюмінієвих сплавів.



До складу бортової системи управління входить польотний контролер, інерціальна навігаційна система на основі простих сенсорів, а також система живлення. Переважна частина електронної компонентної бази складається з комплектування американського, китайського, швейцарського, японського, німецького, тайванського та ірландського походження.

ФАБи з УМПК і керовані авіабомби (КАБ) усіх типів з фронтової авіації стали ключовим фактором важкого ураження по українських прифронтових регіонах, по нашій лінії оборони. І ми досі не знайшли комплексного рішення для його нейтралізації", – підкреслив Павло Лакійчук.

Варто знати. Універсальний модуль планерування і корекції є навісним і він перетворює некеровані авіабомби на планерні та високоточні боєприпаси, що мають збільшену дальність. Він має вигляд автономної літаючої конструкції з двома консолями крил, що розкриваються, та двома хвостовими елеронами. До цієї конструкції приєднується авіабомба.

Противник, за його словами, намагається максимально розширити цю шпарину. Тому і з'являються нові види "упакування" для цих авіабомб.

Оскільки авіабомби доволі важкі, росіяни змушені навантажувати ними свої винищувачі-бомбардувальники Су-34, і це значно зменшує час експлуатації літаків, виснажуючи їх.

Росіянам у цьому випадку літаків не шкода. Вони хочуть, щоб їх використання стало тим фактором, який змінить ситуацію на полі боя. Поки що вони досягти цього не можуть, тож будуть здійснювати це через збільшення кількості. Не здивуюся, якщо вони ФАБ-250 будуть підвішувати до Су-30, які не є типовими носіями для авіабомб,

– зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Водночас винищувачі F-16, які передали Україні партнери, не стали ефективною протидією КАБам і ФАБам, як планувалося. За словами Лакійчука, ці винищувачі застосовуються проти літаків, що є носіями авіабомб, але дуже обережно. Однак головна проблема полягає у відсутності ракет.

"Будь-який літак чи корабель – це платформа для зброї, для ракет. Для F-16 або для ЗРК NASAMS потрібна американські ракети. На жаль, ситуація щодо постачання Україні зброї з боку США усім відома (Сполучені Штати продають свою зброю європейським країнам, а вони передають її Україні в межах програми PURL – 24 Канал). Тому отримуємо обмаль американського озброєння і далі будемо отримувати ще менше. І в цьому полягає велика проблема", – відзначив він.

Він додав, якщо навіть з'являється обмежена кількість такого озброєння, воно не дозволяє кардинально переламати цю ситуацію.

Росія продовжує завдавати удари авіабомбами: що відомо?

Ворог 5 травня завдав ударів КАБами по Запоріжжю. Під прицілом росіян були кілька підприємств. Внаслідок атаки загинуло 12 людей, ще 18 осіб перебувають у лікарнях, серед них 14 – у середньому стані важкості. 6 травня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби. Також пошкоджені житлові будинки, СТО, автомийка, постраждали автомобілі, будівлі магазину та підприємства.

Також на думку авіаційного експерта Валерія Романенка, росіяни розробили та застосували ракету С-71К "Ковер", яку підвішують на винищувачі Су-57, тому що активно шукають засоби здешевлення озброєння, адже "фінансово не витримують війну".