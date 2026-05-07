Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу об особенностях ФАБов, которые оснащены универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Он объяснил, в чем их опасность для Украины.

Почему россиянам не жалко своих самолетов?

Лакийчук отметил, что наибольшую угрозу представляют ФАБы, к которым добавляются УМПК – "крылышки", которые направляют ее после запуска в конкретную точку. Также опасна крылатая ракета С-71К "Ковер". Но, по его словам, это та же ФАБ в пластиковом корпусе и с добавлением реактивного двигателя, который ускоряет ее и увеличивает дальность использования еще на несколько десятков километров.

Обратите внимание! Одна из новых разработок россиян – крылатая ракета С-71К "Ковер", которая впервые была использована в конце 2025 года. Ее боевая часть – осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-250-270, имеющая вес 250 килограммов. Она интегрирована в силовую раму носовой части ракеты. Ее корпус изготовлен из многослойного материала, в основе которого является стеклотекстолит, а внутренние элементы – из алюминиевых сплавов.



В состав бортовой системы управления входит полетный контроллер, инерциальная навигационная система на основе простых сенсоров, а также система питания. Подавляющая часть электронной компонентной базы состоит из комплектующих американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского происхождения.

ФАБы с УМПК и управляемые авиабомбы (КАБ) всех типов из фронтовой авиации стали ключевым фактором тяжелого поражения по украинским прифронтовым регионам, по нашей линии обороны. И мы до сих пор не нашли комплексного решения для его нейтрализации", – подчеркнул Павел Лакийчук.

Стоит знать. Универсальный модуль планирования и коррекции является навесным и он превращает неуправляемые авиабомбы на планерные и высокоточные боеприпасы, имеющие увеличенную дальность. Он имеет вид автономной летающей конструкции с двумя консолями крыльев, раскрывающихся, и двумя хвостовыми элеронами. К этой конструкции присоединяется авиабомба.

Противник, по его словам, пытается максимально расширить эту щель. Поэтому и появляются новые виды "упаковки" для этих авиабомб.

Поскольку авиабомбы довольно тяжелые, россияне вынуждены нагружать ими свои истребители-бомбардировщики Су-34, и это значительно уменьшает время эксплуатации самолетов, истощая их.

Россиянам в этом случае самолетов не жалко. Они хотят, чтобы их использование стало тем фактором, который изменит ситуацию на поле боя. Пока они достичь этого не могут, поэтому будут осуществлять это через увеличение количества. Не удивлюсь, если они ФАБ-250 будут подвешивать к Су-30, которые не являются типичными носителями для авиабомб,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

В то же время истребители F-16, которые передали Украине партнеры, не стали эффективным противодействием КАБам и ФАБам, как планировалось. По словам Лакийчука, эти истребители применяются против самолетов, являющихся носителями авиабомб, но очень осторожно. Однако главная проблема заключается в отсутствии ракет.

"Любой самолет или корабль – это платформа для оружия, для ракет. Для F-16 или для ЗРК NASAMS нужны американские ракеты. К сожалению, ситуация по поставкам Украине оружия со стороны США всем известна (Соединенные Штаты продают свое оружие европейским странам, а они передают ее Украине в рамках программы PURL – 24 Канал). Поэтому получаем мало американского вооружения и дальше будем получать еще меньше. И в этом заключается большая проблема", – отметил он.

Он добавил, если даже появляется ограниченное количество такого вооружения, оно не позволяет кардинально переломить эту ситуацию.

Враг 5 мая нанес удары КАБами по Запорожью. Под прицелом россиян были несколько предприятий. В результате атаки погибли 12 человек, еще 18 человек находятся в больницах, среди них 14 – в среднем состоянии тяжести. 6 мая в Запорожье объявили Днем траура. Также повреждены жилые дома, СТО, автомойка, пострадали автомобили, здания магазина и предприятия.

Также по мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, россияне разработали и применили ракету С-71К "Ковер", которую подвешивают на истребители Су-57, потому что активно ищут средства удешевления вооружения, ведь "финансово не выдерживают войну".