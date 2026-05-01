Авиационный эксперт Валерий Романенко заметил 24 Каналу тенденцию, что враг удешевляет свои средства поражения. В этой концепции оккупанты создали ракету "Ковер".

"Россияне уже финансово не выдерживают войну. Они активно ищут средства удешевления. Мы же наоборот ищем средства поражения, которые бы наносили как можно больше вреда российским важнейшим предприятиям", – подчеркнул он.

Справочно. Су-57 – новый истребитель пятого поколения. Его скорость – до 2450 километров в час. Дальность полета составляет примерно 3500 километров. В феврале 2026 года россияне хвастались "большой партией". Однако с этими самолетами тоже есть определенные нюансы, о чем неоднократно рассказывали специалисты. В частности, в 2024 году говорили о проблемах с радаром и тепловой видимостью, а еще с центральным компьютером и системой управления.

Когда "выдохнется" Россия?

Валерий Романенко объяснил, что в ВСУ возможности нарастают, а россияне в таком темпе уже не способны отвечать. Иногда у них есть рывки. Например, в феврале захватчики запустили до 120 баллистических ракет. Сейчас это гораздо меньше.

То есть процесс идет. Вероятнее всего, где-то летом мы уже увидим основные тенденции. Если удается поражать российские военные предприятия и НПЗ, то где-то к концу лета Россия должна выдохнуться. Наступление, о котором они много говорили, тоже выдохнется к тому времени,

– предположил авиаэксперт.

Россия на всей линии фронта иногда ведет какие-то активные операции, иногда даже просто разведывательные, ищет слабые места. Иногда враг выбирает 2-3 района, где ведет более активное наступление. Но по состоянию на сейчас серьезных результатов этого наступления нет и не ожидается.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует наступление и мобилизацию для увеличения количества войск. Хотя, по данным разведки, в России признают невозможность выполнения поставленных высшим руководством задач. ВСУ уничтожают наступательный потенциал российской армии. В частности, безвозвратные потери оккупантов составляют около 60% от общих потерь.

В целом командование Украины достаточно низко оценивает российские возможности активных наступательных действий. Сами оккупанты говорят, что сложно наступать, когда к исходной линии для атаки приходит лишь незначительная часть сил, которые предназначены для штурма.

У нас "килзона" повышена на глубину до 50 километров. Россияне для того, чтобы идти на штурм, должны эти 50 километров на себе пронести запас еды, продуктов, боеприпасов, какие-то другие системы, радиотехнические средства, какой-то запас дронов. 15 километров – это стандартная "килзона". Мы сейчас увеличиваем до 50,

– объяснил Романенко.

Что известно о ракете С-71К "Ковер"?

В России появилась новая крылатая ракета С-71К "Ковер". Враг впервые применил ее в конце 2025 года. Ее боевая часть – осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-250-270 весом 250 килограммов, интегрирована в силовую раму носовой части ракеты. Вероятная дальность применения составляет до 300 километров.

Корпус ракеты сделан из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, внутренние элементы – из алюминиевых сплавов. В бортовую систему управления входят полетный контроллер, инерциальная навигационная система на базе простых сенсоров, а также система питания.

Интересно, что в ракету "Ковер" входят компоненты из 7 стран мира. В частности, американские, китайские, швейцарские, японские, немецкие, тайваньские и ирландские.