Чому Польща пропустила російські ракети X-101: генерал запропонував зміни у ППО країни

У четвер, 30 липня на території Польщі впала російська ракета. Після інциденту в країні зросла кількість дискусій щодо ефективнішої системи реагування та захисту повітряного простору.

Генерал-лейтенант у відставці Ярослав Громадзінський заявив, що Варшава припускається системної помилки. Про це він розповів у ефірі Defence24.

Що не так робить Польща?

Генерал-лейтенант та керівник Інституту оборони наголосив, що Польща має перейти до багаторівневої оборони. Він розкритикував реакцію державних служб і заявив, що вона все ще викликає серйозні питання. Військовий апелював до того, що в країни був час з моменту попередніх інцидентів з безпілотниками, щоб зробити висновки.

На мою думку, ми неправильно будуємо нашу оборонну систему. Перш за все, ми не робимо відповідних висновків з минулих подій. Наші операції майже виключно спираються на використання пар літаків резервного режиму, проте війна за нашим східним кордоном триває вже кілька років,

– заявив Громадзінський.

Він вважає, що всі зенітні підрозділи слід передислокувати вздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Військовий підкреслив, що багаторівнева система повітряної розвідки є необхідною.

Експерт назвав ключовий недолік чинної доктрини. Це, за словами Громадзінського – пасивність та очікування, поки ворог перетне кордон.

Він зазначає, що в епоху сучасного озброєння цього явно недостатньо для забезпечення безпеки громадян.

Якщо наша відповідь базуватиметься виключно на спостереженнях з нашого кордону – а саме так все зараз і є – ми вже відстаємо від графіка. Такі об'єкти, як крилаті ракети Х-101, рухаються неймовірно швидко,

– попередив генерал.

Громадзінський зазначив, що як тільки вони перетинають кордон, система ППО більше не здатна ефективно реагувати.

Що має робити Варшава?

Військовий пропонує обмін інформацією з Києвом. Він переконаний, що Польща повинна мати спеціальну угоду з Україною, яка б дозволила обом державам обмін радіолокаційними даними. Таким чином, зафіксувавши цілі за 100 або 200 кілометрів від кордону, Варшава отримала б більше часу.

Також аналітик пропонує реформувати системи цивільного оповіщення. Він розповів, що сирени не працювали в тих районах, де була загроза. Генерал вважає, що цю проблему можна вирішити завдяки децентралізації.

Керування сповіщеннями RCB з Варшави стосовно конкретних воєводств є безглуздим. Цим процесом має керувати воєвода, який представляє державну адміністрацію на місцях. Воєвода має цілодобовий, розвинений Центр кризового управління, і саме на цьому рівні мають прийматися рішення про те, де вмикати сирени та надсилати текстові повідомлення мешканцям,

– розповів Громадзінський.

Також він розкритикував заклики швидко закуповувати ручні зенітні пускові установки. Генерал застерігає від зведення національної оборони до рівня ситуативних закупівель без ширшого бачення.

Ми не можемо говорити про купівлю "окремих іграшок". Ми повинні зосередитися на системних рішеннях. Щоб побудувати ефективну оборону, ми повинні спочатку чітко визначити, що означає багаторівнева протиповітряна оборона в наших обставинах,

– заявив аналітик.

Генерал вважає, що Польщі бракує послідовності в побудові системи безпеки.

Що відомо про інцидент з ракетою?

30 липня під час масованої російської атаки по Україні у Люблінському воєводстві Польщі після повітряної тривоги жителі Тарнави-Колонії та сусідніх міст почули потужний вибух. Згодом стало відомо про ракету, яка впала неподалік.

Наступного дня польська влада офіційно підтвердила, що 30 липня на територію країни залетіла та впала російська крилата ракета Х-101. Зазначимо, що вона впала приблизно за 95 кілометрів від українського кордону.