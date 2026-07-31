Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик після розмови з оперативним командувачем Збройних сил країни генералом Мацеєм Клішем, передає RMF24.

Які деталі розкрили у Польщі щодо падіння російської ракети Х-101?

За словами Томчика, ракета Х-101 здатна нести різні типи бойових частин, зокрема ядерні. Ракета, яка впала в Люблінському воєводстві, вибухнула під час зіткнення із землею.

Посадовець зазначив, що близько третьої години ночі під час російської атаки приблизно 20 ракет рухалися у напрямку польського кордону. Загалом Росія застосувала близько 70 ракет, більшість із яких, що летіли на захід України, перехопили українські сили ППО.

Томчик також розповів, що одну з російських ракет переслідував український пілот, однак приблизно за 20 секунд до польського кордону він був змушений припинити переслідування. За його словами, український літак не міг без дозволу заходити в повітряний простір Польщі, а польські винищувачі F-16 могли б помилково сприйняти його як загрозу.

Водночас у Польщі триває розслідування інциденту. У четвер ввечері прокурори завершили огляд місця падіння ракети в селі Тарнава-Колонія, приблизно за 95 кілометрів від українського кордону.

Як повідомив речник прокуратури Любліна Марчин Козак, військові обстежили територію площею близько трьох квадратних кілометрів і виявили численні уламки ракети, зокрема елементи двигуна. Слідчі також дослідили вирву діаметром близько 10 метрів і глибиною 5 метрів, зафіксували уламки та відібрали зразки ґрунту.

У п'ятницю 31 липня польські правоохоронці проведуть детальну експертизу вилучених фрагментів у штаб-квартирі Військової поліції. До роботи залучать українського експерта, який допоможе польським службам остаточно ідентифікувати ракету та встановити всі обставини інциденту.

Нагадаємо, 30 липня під час масованої російської атаки по Україні у Люблінському воєводстві Польщі після повітряної тривоги жителі Тарнави-Колонії та сусідніх міст почули потужний вибух. Люди розповідали про тремтіння вікон, вибухову хвилю та військові літаки в небі – один зі свідків порівняв це із землетрусом. Пізніше стало відомо, що поблизу впала ракета.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що у ніч на 30 липня під час масованої атаки на Україну на територію Польщі залетіла саме російська ракета Х-101. Він закликав терміново посилити ППО України та збільшити постачання засобів перехоплення, щоб зменшити ризик для країн НАТО.