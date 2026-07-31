Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик после беседы с оперативным командующим Вооруженными силами страны генералом Мацеем Клишем, передает RMF24.

Что раскрыли в Польше относительно падения российской ракеты Х-101?

По словам Томчика, ракета Х-101 способна нести различные типы боевых частей, в том числе ядерные. Ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, взорвалась при столкновении с землей.

Чиновник отметил, что около третьего часа ночи во время российской атаки примерно 20 ракет двигались в направлении польской границы. В целом Россия применила около 70 ракет, большинство из которых, летевших на запад Украины, были перехвачены украинскими силами ПВО.

Томчик также рассказал, что одну из российских ракет преследовал украинский пилот, однако примерно за 20 секунд до польской границы он был вынужден прекратить преследование. По его словам, украинский самолет не мог без разрешения входить в воздушное пространство Польши, а польские истребители F-16 могли бы ошибочно воспринять его как угрозу.

В то же время в Польше продолжается расследование инцидента. В четверг вечером прокуроры завершили осмотр места падения ракеты в селе Тарнава-Колония, примерно в 95 километрах от украинской границы.

Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Люблина Марчин Козак, военные обследовали территорию площадью около трех квадратных километров и обнаружили многочисленные обломки ракеты, в частности элементы двигателя. Следователи также осмотрели воронку диаметром около 10 метров и глубиной 5 метров, зафиксировали обломки и отобрали образцы почвы.

В пятницу, 31 июля, польские правоохранители проведут подробную экспертизу изъятых фрагментов в штаб-квартире Военной полиции. К работе привлекут украинского эксперта, который поможет польским службам окончательно идентифицировать ракету и установить все обстоятельства инцидента.

Напомним, 30 июля во время массированной российской атаки на Украину в Люблинском воеводстве Польши после воздушной тревоги жители Тарнавы-Колонии и соседних городов услышали мощный взрыв. Люди рассказывали о дрожании окон, взрывной волне и военных самолетах в небе – один из свидетелей сравнил это с землетрясением. Позже стало известно, что неподалеку упала ракета.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в ночь на 30 июля во время массированной атаки на Украину на территорию Польши залетела именно российская ракета Х-101. Он призвал срочно усилить ПВО Украины и увеличить поставки средств перехвата, чтобы снизить риск для стран НАТО.