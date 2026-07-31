Генерал-лейтенант в отставке Ярослав Громадзинский заявил, что Варшава допускает системную ошибку. Об этом он рассказал в эфире Defence24.

Что не так делает Польша?

Генерал-лейтенант и руководитель Института обороны подчеркнул, что Польша должна перейти к многоуровневой обороне. Он раскритиковал реакцию государственных служб и заявил, что она по-прежнему вызывает серьезные вопросы. Военный указал на то, что у страны было время с момента предыдущих инцидентов с беспилотниками, чтобы сделать выводы.

По моему мнению, мы неправильно строим нашу оборонную систему. Прежде всего, мы не делаем соответствующих выводов из прошлых событий. Наши операции почти исключительно опираются на использование пар самолетов резервного режима, однако война за нашей восточной границей продолжается уже несколько лет,

– заявил Громадзинский.

Он считает, что все зенитные подразделения следует передислоцировать вдоль границ с Украиной и Беларусью. Военный подчеркнул, что многоуровневая система воздушной разведки является необходимой.

Эксперт назвал ключевой недостаток действующей доктрины. Это, по словам Громадзинского, – пассивность и ожидание, пока враг пересечет границу.

Он отмечает, что в эпоху современного вооружения этого явно недостаточно для обеспечения безопасности граждан.

Если наш ответ будет основываться исключительно на наблюдениях с нашей границы – а именно так все сейчас и обстоит – мы уже отстаем от графика. Такие объекты, как крылатые ракеты Х-101, движутся невероятно быстро,

– предупредил генерал.

Громадзинский отметил, что что как только они пересекают границу, система ПВО больше не способна эффективно реагировать.

Что должна делать Варшава?

Военный предлагает обмен информацией с Киевом. Он убежден, что Польша должна заключить специальное соглашение с Украиной, которое позволило бы обоим государствам обмениваться радиолокационными данными. Таким образом, зафиксировав цели в 100 или 200 километрах от границы, Варшава получила бы больше времени.

Также аналитик предлагает реформировать системы гражданского оповещения. Он рассказал, что сирены не работали в тех районах, где существовала угроза. Генерал считает, что эту проблему можно решить благодаря децентрализации.

Управление оповещениями RCB из Варшавы в отношении конкретных воеводств нецелесообразно. Этим процессом должен руководить воевода, представляющий государственную администрацию на местах. У воеводы есть круглосуточный, хорошо оснащенный Центр кризисного управления, и именно на этом уровне должны приниматься решения о том, где включать сирены и отправлять текстовые сообщения жителям,

– рассказал Громадзинский.

Также он раскритиковал призывы к скорейшей закупке ручных зенитных пусковых установок. Генерал предостерегает от сведения национальной обороны к уровню ситуативных закупок без более широкого видения.

Мы не можем говорить о покупке "отдельных игрушек". Мы должны сосредоточиться на системных решениях. Чтобы построить эффективную оборону, мы должны сначала четко определить, что означает многоуровневая противовоздушная оборона в наших условиях,

– заявил аналитик.

Генерал считает, что Польше не хватает последовательности в построении системы безопасности.

Что известно об инциденте с ракетой?

30 июля во время массированной российской атаки на Украину в Люблинском воеводстве Польши после воздушной тревоги жители Тарнавы-Колонии и соседних городов услышали мощный взрыв. Впоследствии стало известно о ракете, которая упала неподалеку.

На следующий день польские власти официально подтвердили, что 30 июля на территорию страны залетела и упала российская крылатая ракета Х-101. Отметим, что она упала примерно в 95 километрах от украинской границы.