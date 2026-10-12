Россия изготовила 32 ракеты Х-БД: почему они были созданы и будут ли они применены против Украины

Россия заказала 32 новейшие крылатые ракеты Х-БД с дальностью 6500 километров для оснащения стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160М. Производство этих ракет стало вынужденной мерой из-за фактического провала проекта перспективного авиационного комплекса дальнего радиуса действия ПАК ДА.

Согласно докладу исследователя Сидхарта Каушала из аналитического института RUSI, российское военное руководство ищет способы повысить боевой потенциал имеющихся стратегических самолетов. Об этом говорится в материале Defence Express.

Что известно о новом оружии России?

Поскольку проект разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА так и не удалось реализовать, основным решением стало создание крылатой ракеты Х-БД, известной также под индексом "Изделие 506".

Заявленная дальность поражения этой ракеты достигает 6500 километров, что существенно превышает показатели стандартной Х-101.

Из-за увеличенных габаритов новых боеприпасов самолеты Ту-95МС и Ту-160М требуют отдельной технической модернизации для их транспортировки.



Демонстрация ракет Х-БД / Изображение из открытых источников

Сценарии применения и потенциальные угрозы

Аналитик RUSI отмечает, что теоретически Россия рассматривала возможность запусков Х-БД из района острова Земля Александры на Крайнем Севере. Такой маршрут якобы должен был позволить наносить удары по территории США в обход современных систем противовоздушной обороны.

В то же время разведка стран НАТО способна заранее фиксировать подготовку российских бомбардировщиков к вылету.

В случае прямой ядерной эскалации это создает для России риск получения превентивного удара по авиабазам Энгельс и Еленовка.

Объемы производства и планы закупок

Эксперты Defense Express отмечают, что первая публичная демонстрация ракет Х-БД состоялась осенью 2023 года. Тогда российская сторона объявила об адаптации этих боеприпасов под носители Ту-160М и подтвердила увеличенные габариты по сравнению с предыдущими модификациями.

По данным издания "Милитарный", которое обнародовало утечку российских документов, стратегическая авиация ВКС России должна была получить по 16 ракет Х-БД в 2024 и 2026 годах. Стоимость каждой единицы оценивается в 4,5 миллиона долларов.

В случае полного выполнения заказанного контракта общий арсенал военно-воздушных сил России составит всего 32 единицы Х-БД.

Из-за ограниченного количества Россия может использовать эти ракеты для единичных испытаний во время обстрелов Украины или же оставить их в неприкосновенном запасе на случай прямого конфликта с НАТО.

Отметим также, что страна-агрессор модифицирует свои дроны. Вражеские войска начали устанавливать на беспилотники оптико-навигационные системы, которые определяют местность путем сопоставления изображений с камеры с предварительно загруженными фотографиями территории. По словам "Флэша", такая технология позволяет ударным и разведывательным БПЛА противодействовать украинским средствам РЭБ.