Не страна ЕС: от кого Киев ждет помощи в ракетах-перехватчиках
На фоне усиления российских атак Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО. Киев рассчитывает, что в этом ему поможет один из надежных европейских союзников.
Речь идет о Норвегии. 23 октября глава МИД Украины Евгений Хмара обсудил с норвежским коллегой Торе Сандвиком вопрос о срочном увеличении запасов ракет.
Потребности авиации и мобильных групп
Как отмечает пресс-служба Минобороны, переговоры касались систем NASAMS, боеприпасов для F-16 и комплексов ПЗРК.
Украинская сторона подчеркнула, что ракеты-перехватчики являются самой насущной потребностью для защиты неба от ежедневных обстрелов.
Также правительственные чиновники подробно разобрали ход реализации проекта по интеграции новых ракет в комплексы NASAMS, которые находятся на вооружении в Украине.
На заседании обсудили и угрозу реактивных дронов.
Одним из самых эффективных средств противодействия реактивным дронам "Шахед" является авиация. Поэтому необходимо продолжать стабильные поставки боеприпасов для самолетов F-16 и наращивать их объемы,
– заявил Евгений Хмара.
Важной составляющей объектного прикрытия остаются переносные зенитно-ракетные комплексы. Для усиления защиты украинская сторона нуждается в дополнительных ПЗРК и ракетах к ним.
В этих вопросах Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Норвегии.
Напомним, ранее президент Зеленский предупредил о усилении баллистических обстрелов из-за задержки с поставкой ракет для Patriot. Союзники уже оплатили эти ракеты, но США до сих пор их не поставили.