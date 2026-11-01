Украинскую баллистическую ракету FP-7 уже испытали в бою, но есть один нюанс: что говорят в Fire Point

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Об этом рассказал совладелец Fire Point Денис Штилерман в эфире телемарафона "Единые новости".

Почему применение ракеты FP-7 пока невыгодно?

Штилерман сообщил, что стоимость одной ракеты FP-7 составляет около 600 тысяч долларов. Это значительно дешевле, чем американские ATACMS, однако для доставки 200-килограммовой боевой части на расстояние примерно 300 километров компания может использовать более доступные средства.

Доставлять 200 килограммов на 300 километров за 600 тысяч долларов, когда можно сделать это за 50 тысяч долларов, не имеет никакого смысла– пояснил совладелец Fire Point.

По его словам, беспилотник FP-2 также способен нести боевую часть весом около 200 килограммов. В то же время в баллистической ракете из-за более прочного корпуса фугасно-осколочная боевая часть содержит меньше взрывчатки.

Штилерман отметил, что за стоимость одной FP-7 компания может отправить 16 беспилотников FP-2, которые доставят значительно больше боевых частей и выполнят больше миссий.

Экономически целесообразным применение FP-7, по его словам, станет после кодификации и принятия на вооружение версии ракеты с кассетной боевой частью.

Кроме того, совладелец Fire Point сообщил, что ракета FP-9 в настоящее время проходит заключительные испытания. Ее боевое применение ожидается в ближайшее время.

Что известно об украинской ракете FP-7?

Ракета FP-7 имеет дальность полета около 300 километров. Генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью Reuters отмечала, что ее можно использовать для ударов по российским пусковым установкам "Искандер", которые способны сменить позицию до прибытия более медленных ударных дронов.

В марте Денис Штилерман называл FP-7 аналогом американской ATACMS, но в несколько раз более дешевым. По словам разработчиков, по аэродинамической компоновке и принципам управления она похожа на советскую ракету 48Н6, которую Россия использует в комплексах С-400.

1 октября Украина впервые успешно применила FP-7 против целей на временно оккупированных территориях.

В то же время более мощная баллистическая ракета FP-9 в настоящее время завершает заключительные испытания, и вскоре сможет наносить удары по объектам в глубине России.