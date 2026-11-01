Українську балістичну ракету FP-7 вже випробували в бою, але є нюанс: що кажуть у Fire Point

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Про це розповів співвласник Fire Point Денис Штілерман в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Чому застосування ракети FP-7 поки невигідне?

Штілерман повідомив, що вартість однієї ракети FP-7 становить близько 600 тисяч доларів. Це значно дешевше за американські ATACMS, однак для доставки 200-кілограмової бойової частини на відстань приблизно 300 кілометрів компанія може використовувати доступніші засоби.

Доставляти 200 кілограмів на 300 кілометрів за 600 тисяч доларів, коли ти можеш це робити за 50 тисяч доларів, немає ніякого сенсу— пояснив співвласник Fire Point.

За його словами, безпілотник FP-2 також здатний нести бойову частину вагою близько 200 кілограмів. Водночас у балістичній ракеті через міцніший корпус фугасно-уламкова бойова частина містить менше вибухівки.

Штілерман зазначив, що за вартість однієї FP-7 компанія може відправити 16 безпілотників FP-2, які доставлять значно більше бойових частин і виконають більше місій.

Економічно доцільним застосування FP-7, за його словами, стане після кодифікації та прийняття на озброєння версії ракети з касетною бойовою частиною.

Крім того, співвласник Fire Point повідомив, що ракета FP-9 наразі проходить фінальні випробування. Її бойове застосування очікується найближчим часом.

Що відомо про українську ракету FP-7?

Ракета FP-7 має дальність польоту близько 300 кілометрів. Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех в інтерв'ю Reuters зазначала, що її можна використовувати для ударів по російських пускових установках "Іскандер", які здатні змінити позицію до прибуття повільніших ударних дронів.

У березні Денис Штілерман називав FP-7 аналогом американської ATACMS, але в кілька разів дешевшим. За словами розробників, за аеродинамічним компонуванням і принципами керування вона подібна до радянської ракети 48Н6, яку Росія використовує в комплексах С-400.

1 жовтня Україна вперше успішно застосувала FP-7 проти цілей на тимчасово окупованих територіях.

Водночас потужніша балістична ракета FP-9 наразі завершує фінальні випробування та невдовзі зможе бити по об'єктах у глибині Росії.