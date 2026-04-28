Fire Point представила макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9: чем они особенные
- На конференции в Жешуве Fire Point показала макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9.
- FP-7 имеет дальность полета до 200 километров, тогда как FP-9, что является ее будущей модификацией, сможет преодолевать расстояние до 855 километров.
В польском Жешуве в понедельник, 27 апреля, прошла конференция "На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонное измерение". Там представили макеты украинских баллистических ракет.
Этой конференцией начинают подготовку к крупнейшей в мире международной конференции по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference, которая состоится 25 – 26 июня в Гданьске. Об этом пишет Укринформ.
Как прошла конференция?
Главные темы конференции – безопасность и оборона, с акцентом на оборонную промышленность, инфраструктуру, энергетику и логистику.
В выставочной зоне украинские, польские и другие иностранные компании представили свои технологии и решения.
Украину представляли 45 компаний.
В частности, Fire Point показала на конференции в Жешуве макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9. Также компания до 2027 года планирует разработать собственную систему ПВО, которая будет недорогой альтернативой Patriot.
Справочно. Fire Point – это украинская оборонно-технологическая компания, которая специализируется на разработке и производстве ударных БпЛА дальнего действия и крылатых ракет. Компания была основана в 2022 году. Недавно она заявила, что создает уже сотни ударных беспилотников большой дальности ежедневно.
В конференции принимали участие премьер-министры Украины и Польши Юлия Свириденко и Дональд Туск.
Что известно о FP-7?
FP-7 – это баллистическая ракета классической архитектуры. Она предназначена для поражения целей врага на средних дистанциях.
Как заявили производители, она является "клоном" советских ракет 48Н6. Такие ракеты Россия сейчас использует для ЗРК С-400.
FP-7 имеет отличия в системе наведения и аппаратуре управления полетами. Также изготовлена из композитных материалов, что уменьшает массу ракеты и увеличивает дальность ее полета.
Основные технические характеристики ракеты FP-7:
- дальность полета до 200 километров,
- высота полета 65 километров,
- масса боевой части до 150 килограммов,
- точность 14 метров,
- скорость 4,4 Маха,
- максимальное время полета 4,2 минуты.
Запуск с наземной платформы позволяет ракете адаптироваться к условиям различных миссий. Также она имеет инерциальную систему навигации.
Что известно о FP-9?
FP-9 – это будущая модификация ракеты FP-7 для поражения целей в глубоком тылу.
Она должна пройти кодификацию в 2026. В планах – увеличить дальность полета в четыре раза, то есть до более 800 вместо 200 километров.
Основные характеристики ракеты FP-9:
- дальность полета до 855 километров,
- высота полета 70 километров,
- масса боевой части до 800 килограммов,
- точность/ круговое отклонение 20 метров,
- скорость 6,5 Махов,
- максимальное время полета 8,7 минуты
Новые украинские разработки
Украина активно занимается роботизацией войска. В частности, НРК с турелью делают впечатляющие вещи. Инженер-программист и соучредитель компании RoverTech Борис Дрожак отметил 24 каналу, что они очень хорошо показывают себя на фронте. Эти НРК могут перевозить на себе не только пулемет, но и гранатомет.
Борис Держак также рассказал, что компания разрабатывает роботы, которых нет нигде в мире.
Также в трех сериях запускают в массовое производство украинский дрон Lucky Strike-2. Этот беспилотники устойчив к РЭБ.