Украинская компания Ukrspecsystems представила ударный беспилотник Black Betty, разработанный в качестве более дешевой альтернативы RAM-2X. Новый дрон способен преодолевать расстояние до 100 километров, развивает скорость 180 км/ч и оснащен системой донаведения с искусственным интеллектом. Производитель утверждает, что Black Betty уже используется на фронте, в частности для поражения российской ПВО.

Украинский производитель Ukrspecsystems представил барражирующий боеприпас Black Betty, предназначенный для регулярных ударов по российской технике, позициям и логистике. Новинка унаследовала от более дорогого RAM-2X часть систем наведения, но получила более простую конструкцию и меньшую стоимость. Цена стандартной комплектации составляет примерно 15 тысяч долларов.

Почему Black Betty сделали дешевле, чем RAM-2X

Идея нового беспилотника появилась после общения разработчиков с военными, которые применяют RAM-2X. Этот дрон создавали в первую очередь для уничтожения дорогостоящих целей, в частности зенитных ракетных комплексов, радаров и командных пунктов.

Однако во время разведки операторы нередко обнаруживают менее важные цели: автомобили, минометы, легкую бронетехнику или позиции противника. Использовать для каждой из них дорогой барражирующий боеприпас не всегда целесообразно.

Поэтому Ukrspecsystems решила создать более простую модель, которая сохранит точность наведения, но будет стоить значительно дешевле.

Как ранее сообщал "Милитари 24", RAM-2X способен поражать цели на расстоянии до 180 километров и находиться в воздухе более двух часов. Для "Black Betty" эти показатели были снижены, а от некоторых дополнительных возможностей отказались.

В частности, новый беспилотник не может выполнять функции ретранслятора связи. Вместо этого он использует наземное оборудование, совместимое с другими системами Ukrspecsystems, что упрощает его освоение уже подготовленными экипажами.

Что способен делать Black Betty за 15 тысяч долларов

Новый дрон имеет характерное Х-образное крыло, которое обеспечивает маневренность и стабильность во время полета. Подобную аэродинамическую схему использует и старший RAM-2X.

Заявленная дальность полета Black Betty составляет до 100 километров, а продолжительность полета – до одного часа. Крейсерская скорость равна 100 км/ч, максимальная достигает 180 км/ч.

Беспилотник может нести боевую часть массой до 2,7 килограмма. Он оснащен стабилизированной камерой с дневным и тепловизионным каналами, а также системой автоматического сопровождения цели и донаведения с помощью искусственного интеллекта.

Это позволяет оператору захватить объект, после чего автоматика помогает удерживать его на этапе завершающей атаки. При этом автоматическое сопровождение не следует путать с самостоятельным поиском и выбором целей без участия человека.

По словам производителя, Black Betty обладает средствами противодействия радиоэлектронным помехам и поддерживает различные варианты связи.

Цена около 15 тысяч долларов относится к стандартной комплектации с так называемой "холодной" боевой частью, то есть без взрывного снаряжения. Стоимость полностью оснащенного аппарата может отличаться.

Black Betty уже применяют против российской ПВО

Хотя новинку представили только сейчас, Ukrspecsystems сообщает, что военные уже используют ее на фронте.

Среди результатов производитель называет поражение российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М3". В то же время подробности операции, дата удара и независимо подтвержденные результаты не обнародованы.

Поражение таких систем остается важным направлением работы украинских беспилотников. Как ранее сообщал 24 Канал, Силы обороны неоднократно уничтожали комплексы "Бук-М3", постепенно ослабляя российскую противовоздушную оборону.

К тому же Black Betty может работать в уже созданной производителем экосистеме беспилотников. Еще в 2024 году 24 Канал рассказывал о связи разведчика SHARK и ударного RAM-2X, где один аппарат находит цели, а другой их поражает.

Black Betty дополняет эту линейку более доступным ударным средством. В то же время Ukrspecsystems пока не раскрывает объемы его производства и количество беспилотников, переданных военным.