Разработку "заметили" во время визита в Украину канцлера Германии Олафа Шольца на демонстрации украинских дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Новый украинский дрон-камикадзе

На официальных фото, опубликованных Офисом Президента Украины, "засветился" новый дрон-камикадзе RAM-2X. Это барражирующий боеприпас, который имеет Х-образные аэродинамические поверхности и предназначен для поражения целей в прифронтовой зоне.

Новый дрон-камикадзе на демонстрации украинских дронов / Фото Офиса президента

Источник отмечает, что он является аналогом американского Switchblade и российского "Ланцета".

Важно! Никакой официальной информации о возможностях и характеристиках представленных разработок предоставлено не было.

Предположительно, RAM-2X является усовершенствованной версией одного из первых украинских барражирующих боеприпасов – дрона RAM II, разработанного на базе "Лелеки-100" от DeViRo.

Использование Х-образного крыла делает новый дрон более маневренным, по сравнению с классической схемой, а замена римских цифр арабскими в названии позволит избежать возможной путаницы.

Что известно об "убийственном дуэте"

Однако главным отличием этой разработки является создание не отдельного дрона-камикадзе, а комплекса под названием или слоганом The Killer Duo.

"Убийственный дуэт" на демонстрации украинских дронов / Фото Офиса президента

Из фото понятно, что "убийственный дуэт" состоит из разведывательного дрона "Шарк" от "Укрспецсистемс" (входит в состав NAUDI) и вышеупомянутого RAM-2X.

Вероятно, задачей разведывательного БпЛА "Шарк" будет не только поиск целей и наведение на них дрона-камикадзе. Источник указывает, что в такой роли украинский разведчик способен работать с любым другим барражирующим боеприпасом.

Поэтому "Шарк" может выполнять роль ретранслятора для RAM-2X, что позволит значительно увеличить дальность и эффективность использования барражирующего боеприпаса.

К слову, ранее 24 Канал писал о том, как Украина развивает технологические инновации в войне через платформу Brave1, которая объединяет разработчиков, военных, инвесторов и другие заинтересованные стороны для быстрого внедрения технологий на фронте.