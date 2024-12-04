Розробку "помітили" під час візиту до України канцлера Німеччини Олафа Шольца на демонстрації українських дронів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Новий український дрон-камікадзе

На офіційних фото, опублікованих Офісом Президента України, "засвітився" новий дрон-камікадзе RAM-2X. Це баражуючий боєприпас, який має Х-подібні аеродинамічні поверхні й призначений для ураження цілей у прифронтовій зоні.

Новий дрон-камікадзе на демонстрації українських дронів / Фото Офісу президента

Джерело зазначає, що він є аналогом американського Switchblade й російського "Ланцета".

Важливо! Жодної офіційної інформації про можливості та характеристики представлених розробок надано не було.

Імовірно, RAM-2X є вдосконаленою версією одного з перших українських баражуючих боєприпасів – дрона RAM II, розробленого на базі "Лелеки-100" від DeViRo.

Використання Х-подібного крила робить новий дрон більш маневровим, порівнюючи з класичною схемою, а заміна римських цифр арабськими в назві дозволить уникнути можливої плутанини.

Що відомо про "вбивчий дует"

Однак головною відмінністю цієї розробки є створення не окремого дрона-камікадзе, а комплексу під назвою або слоганом The Killer Duo.

"Вбивчий дует" на демонстрації українських дронів / Фото Офісу президента

Із фото зрозуміло, що "вбивчий дует" складається із розвідувального дрона "Шарк" від "Укрспецсистемс" (входить до складу NAUDI) та вищезгаданого RAM-2X.

Імовірно, задачею розвідувального БпЛА "Шарк" буде не лише пошук цілей та наведення на них дрона-камікадзе. Джерело вказує, що у такій ролі український розвідувальник здатний працювати з будь-яким іншим баражуючим боєприпасом.

Тож "Шарк" може виконувати роль ретранслятора для RAM-2X, що дозволить значно збільшити дальність та ефективність використання баражуючого боєприпасу.

До слова, раніше 24 Канал писав про те, як Україна розвиває технологічні інновації у війні через платформу Brave1, яка об'єднує розробників, військових, інвесторів та інші зацікавлені сторони для швидкого впровадження технологій на фронті.