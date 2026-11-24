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Український виробник Ukrspecsystems представив баражуючий боєприпас Black Betty, призначений для регулярних ударів по російській техніці, позиціях і логістиці. Новинка успадкувала від дорожчого RAM-2X частину систем наведення, але отримала простішу конструкцію та меншу вартість. Ціна стандартної комплектації становить приблизно 15 тисяч доларів.

Чому Black Betty зробили дешевшим за RAM-2X

Ідея нового безпілотника з'явилася після спілкування розробників із військовими, які застосовують RAM-2X. Цей дрон створювали передусім для знищення дорогих цілей, зокрема зенітних ракетних комплексів, радарів і командних пунктів.

Однак під час розвідки оператори нерідко знаходять менш важливі цілі: автомобілі, міномети, легку бронетехніку або позиції противника. Використовувати для кожної з них дорогий баражуючий боєприпас не завжди доцільно.

Тому Ukrspecsystems вирішила створити простішу модель, яка зберігатиме точність наведення, але коштуватиме значно дешевше.

Як раніше розповідав Мілітарі 24, RAM-2X може вражати цілі на відстані до 180 кілометрів та перебувати в повітрі понад дві години. Для Black Betty ці показники зменшили, а від деяких додаткових можливостей відмовилися.

Зокрема, новий безпілотник не може виконувати функції ретранслятора зв'язку. Натомість він використовує наземне обладнання, сумісне з іншими системами Ukrspecsystems, що спрощує його освоєння вже підготовленими екіпажами.

Що вміє Black Betty за 15 тисяч доларів

Новий дрон має характерне Х-подібне крило, яке забезпечує маневреність та стабільність під час польоту. Подібну аеродинамічну схему використовує і старший RAM-2X.

Заявлена дальність Black Betty становить до 100 кілометрів, а тривалість польоту - до однієї години. Крейсерська швидкість дорівнює 100 км/год, максимальна сягає 180 км/год.

Безпілотник може нести бойову частину масою до 2,7 кілограма. Він оснащений стабілізованою камерою з денним і тепловізійним каналами, а також системою автоматичного супроводження цілі та донаведення за допомогою штучного інтелекту.

Це дозволяє оператору захопити об'єкт, після чого автоматика допомагає утримувати його під час завершального етапу атаки. Водночас автоматичне супроводження не слід плутати із самостійним пошуком і вибором цілей без участі людини.

За словами виробника, Black Betty має засоби протидії радіоелектронним перешкодам і підтримує різні варіанти зв'язку.

Ціна близько 15 тисяч доларів стосується стандартної комплектації з так званою холодною бойовою частиною, тобто без вибухового спорядження. Вартість повністю спорядженого апарата може відрізнятися.

Black Betty уже застосовують проти російської ППО

Хоча новинку представили лише зараз, Ukrspecsystems повідомляє, що військові вже використовують її на фронті.

Серед результатів виробник називає ураження російського зенітного ракетного комплексу "Бук-М3". Водночас подробиці операції, дата удару та незалежно підтверджені результати не оприлюднені.

Ураження таких систем залишається важливим напрямом роботи українських безпілотників. Як раніше повідомляв 24 Канал, Сили оборони неодноразово знищували комплекси "Бук-М3", поступово послаблюючи російську протиповітряну оборону.

До того ж Black Betty може працювати в уже створеній виробником екосистемі безпілотників. Ще у 2024 році 24 Канал розповідав про зв'язку розвідника SHARK та ударного RAM-2X, де один апарат знаходить цілі, а інший їх уражає.

Black Betty доповнює цю лінійку доступнішим ударним засобом. Водночас Ukrspecsystems поки не розкриває обсягів його виробництва та кількості переданих військовим безпілотників.